Ефимов рассказал о планах программы комплексного развития на 2023 год

Владимир Ефимов (Фото: пресс-служба КЭПиИЗО)

В предстоящем году в Москве намерены подготовить к реализации 77 проектов комплексного развития участков бывших промзон и неэффективно используемых территорий. Это свыше половины всех площадей, которые планируют реорганизовать и вернуть в экономику города. Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, который сообщил об этих планах, добавил, что всего в проработке у столичных властей — свыше 150 таких проектов общей площадью почти 2 тыс. га и с градостроительным потенциалом в 35 млн кв. м недвижимости. В целом программа «Индустриальные кварталы» рассчитана на 7 трлн руб. в виде инвестиций, 3 трлн руб. бюджетных поступлений и создание около 550 тыс. рабочих мест.

Вице-мэр сообщил, что общая площадь 77 участков, запланированных на 2023 год, составляет около 1 тыс. га, а вложения в их развитие оцениваются примерно в 2 трлн руб. На месте прежних промышленных зон и других территорий, которые используются неэффективно, должны появиться жилые дома и объекты инфраструктуры. Город рассчитывает, что возвращение этих земель в оборот даст работу почти для 260 тыс. человек, а в столичный бюджет будет ежегодно поступать примерно 90 млрд руб.

Подготовка проектов к реализации означает, что будут сформированы границы этих территорий, проработаны технико-экономические показатели и начнется поиск инвесторов. Сперва редевелопментом предложат заняться собственникам территорий. Если правообладатели не проявят интереса к инвестициям, то они получат компенсацию за недвижимость на этих участках, а реализовывать проекты будет городской оператор или инвестор, которого выберут на торгах.

В самостоятельной реализации у Москвы сейчас шесть таких проектов. Министр столичного правительства, глава департамента городского имущества Максим Гаман напомнил, что городские операторы занимаются редевелопментом бывших промзон «Южный порт», «Зюзино», «Гайвороново», «Варшавское шоссе» и «Кунцево», а также неэффективно используемой территории в Хорошево-Мневниках. В реорганизацию этих участков общей площадью 72,6 га будет вложено около 190 млрд руб., в результате чего на них должно появиться порядка 1,8 млн кв. м промышленной и общественно-деловой недвижимости и 22 тыс. рабочих мест. Отдача для городского бюджета — более 8 млрд руб. ежегодно.

Еще шесть соглашений Москва подписала с правообладателями реорганизуемых участков, а двух инвесторов определили на торгах. Эти восемь договоров охватывают участки бывших промзон «Октябрьское поле», «Коровино», «Кунцево» «Алтуфьевское шоссе», «Братцево», заброшенные земли в Тропарево-Никулино и Тимирязевском районе. Кроме того, в августе и сентябре на аукционе определили инвесторов для промзон «Теплый Стан» и «Авиамоторная».