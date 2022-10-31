Ефимов рассказал о планах программы комплексного развития на 2023 год

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 октября
EUR ЦБ: 61,13 (-0,44) Инвестиции, 28 окт, 16:12
Курс доллара на 29 октября
USD ЦБ: 61,53 (+0,18) Инвестиции, 28 окт, 16:12
В институте Минфина предложили ослабить валютный контроль для импорта Экономика, 08:00
Из «Единой России» исключат сбившего ребенка в Новосибирской области Общество, 07:35
Завершилась первая половина чемпионата России. Что важно знать Спорт, 07:30
Сканер для ДТП: как сделать разбор аварий более точным и быстрым Партнерский проект, 07:30
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:20
Ефимов рассказал о планах программы комплексного развития на 2023 год Город, 07:15
«Ведомости» узнали о покупке сети лабораторий KDL группой «Медскан» Политика, 07:05
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Число погибших при обрушении моста в Индии превысило 130 человек Общество, 06:59
Особый контроль: как оградить начинающих водителей от нарушений Партнерский проект, 06:25
Reuters узнал о риске сокращения поставок iPhone до 30% из-за COVID в КНР Бизнес, 06:24
Грета Тунберг обвинила организаторов климатического саммита COP27 во лжи Политика, 06:24
В бывшем гараже мафии в Италии нашли древнюю римскую гробницу. Видео Общество, 06:00
Экоактивистки приклеили себя к скелету динозавра в Берлине Общество, 05:52
МИД обвинил страны Запада в поддержке «враждебных» кол-центров на Украине Политика, 05:40
Город ,  
0 

Ефимов рассказал о планах программы комплексного развития на 2023 год

Ефимов рассказал о подготовке около 80 проектов КРТ в 2023 году
Владимир Ефимов
Владимир Ефимов (Фото: пресс-служба КЭПиИЗО)

В предстоящем году в Москве намерены подготовить к реализации 77 проектов комплексного развития участков бывших промзон и неэффективно используемых территорий. Это свыше половины всех площадей, которые планируют реорганизовать и вернуть в экономику города. Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, который сообщил об этих планах, добавил, что всего в проработке у столичных властей — свыше 150 таких проектов общей площадью почти 2 тыс. га и с градостроительным потенциалом в 35 млн кв. м недвижимости. В целом программа «Индустриальные кварталы» рассчитана на 7 трлн руб. в виде инвестиций, 3 трлн руб. бюджетных поступлений и создание около 550 тыс. рабочих мест.

Вице-мэр сообщил, что общая площадь 77 участков, запланированных на 2023 год, составляет около 1 тыс. га, а вложения в их развитие оцениваются примерно в 2 трлн руб. На месте прежних промышленных зон и других территорий, которые используются неэффективно, должны появиться жилые дома и объекты инфраструктуры. Город рассчитывает, что возвращение этих земель в оборот даст работу почти для 260 тыс. человек, а в столичный бюджет будет ежегодно поступать примерно 90 млрд руб.

Подготовка проектов к реализации означает, что будут сформированы границы этих территорий, проработаны технико-экономические показатели и начнется поиск инвесторов. Сперва редевелопментом предложат заняться собственникам территорий. Если правообладатели не проявят интереса к инвестициям, то они получат компенсацию за недвижимость на этих участках, а реализовывать проекты будет городской оператор или инвестор, которого выберут на торгах.

В самостоятельной реализации у Москвы сейчас шесть таких проектов. Министр столичного правительства, глава департамента городского имущества Максим Гаман напомнил, что городские операторы занимаются редевелопментом бывших промзон «Южный порт», «Зюзино», «Гайвороново», «Варшавское шоссе» и «Кунцево», а также неэффективно используемой территории в Хорошево-Мневниках. В реорганизацию этих участков общей площадью 72,6 га будет вложено около 190 млрд руб., в результате чего на них должно появиться порядка 1,8 млн кв. м промышленной и общественно-деловой недвижимости и 22 тыс. рабочих мест. Отдача для городского бюджета — более 8 млрд руб. ежегодно.

Еще шесть соглашений Москва подписала с правообладателями реорганизуемых участков, а двух инвесторов определили на торгах. Эти восемь договоров охватывают участки бывших промзон «Октябрьское поле», «Коровино», «Кунцево» «Алтуфьевское шоссе», «Братцево», заброшенные земли в Тропарево-Никулино и Тимирязевском районе. Кроме того, в августе и сентябре на аукционе определили инвесторов для промзон «Теплый Стан» и «Авиамоторная».

Теги
редевелопмент промзоны Строительство Владимир Ефимов Москва
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter