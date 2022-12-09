Путин напомнил о неформальном саммите СНГ перед Новым годом

Владимир Путин (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Неформальная предновогодняя встреча лидеров стран СНГ согласована, она пройдет в Санкт-Петербурге, заявил российский президент Владимир Путин, выступая на саммите ЕАЭС в Бишкеке. Трансляцию вел РБК.

«Вне рамок нашей сегодняшней работы хочу вам напомнить, что мы вас ждем на согласованной предновогодней неформальной встрече лидеров СНГ в Санкт-Петербурге», — обратился он к коллегам по объединению.

Накануне саммит в Петербурге анонсировал помощник президента Юрий Ушаков.

Путин также сообщил, что Евразийский экономический форум в следующем году планируется провести 24–25 мая. Место проведения мероприятия будет согласовываться в рабочем порядке, добавил он. В этом году форум проходил в Бишкеке 26 мая. 8 декабря сообщил, что следующий саммит ЕАЭС пройдет в Москве в мае 2023 года, дата пока на согласовании.

ЕАЭС был создан в 2015 году, после того как президенты государств — членов Таможенного союза и Единого экономического пространства подписали Договор о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Еще раньше, в феврале 2012 года, начала работу Евразийская экономическая комиссия, которая стала постоянно действующим регулирующим органом ЕЭАС.

В союз входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Между ними обеспечивается свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, а также проведение скоординированной, согласованной или единой политики в отраслях экономики.