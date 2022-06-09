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Вице-премьер Оверчук допустил вхождение в ЕАЭС стран не из СССР

Он подчеркнул, что целью ЕАЭС не является восстановление СССР, объединение стремится формировать гармоничные экономические отношения в Евразии
Алексей Оверчук
Алексей Оверчук (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

В будущем в ЕАЭС могут войти страны за пределами бывшего СССР, поскольку объединение работает над формированием гармонических экономических отношений во всем евразийском регионе, заявил вице-премьер Алексей Оверчук в ходе конференции «Казахстан и Россия. Актуальные направления сотрудничества в рамках ЕАЭС», передает ТАСС.

«Мы никому ничего не навязываем. ЕАЭС — это не попытка, как это пытаются представить, попытка России ресоветизировать регион и восстановить Советский Союз. К ЕАЭС следует относиться как интеграционному объединению, основной целью которого является формирование гармоничных экономических отношений в Евразии на основе уважительного отношения к независимости составляющих его стран. Поэтому не нужно удивляться, если когда-нибудь членами ЕАЭС будут становиться государства, никогда не входившие в СССР», — пояснил Оверчук.

Сейчас в ЕАЭС входят Россия, Киргизия, Казахстан, Армения и Белоруссия. Молдавия, Узбекистан и Куба имеют статус государств-наблюдателей.

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Вице-премьер также отметил, что Россия сейчас работает над созданием новых логистических связей, поскольку предыдущие цепочки, завязанные на Европе, оказались разорваны. «Вся экономика выстраивалась прежде всего на связях с Европой, конечно же, сегодня мы испытываем сложности, связанные с разрывом сложившихся в последние десятилетия логистических цепочек. Но мы работаем над созданием новых логистических связей. Мы разрешили параллельный импорт. Сегодня идет поиск и наладка связей с новыми торговыми партнерами, прежде всего в тех странах, которые не враждебны по отношению к России», — сказал он.

Аналитики Института исследований и экспертизы ВЭБ.РФ в докладе, посвященном евразийской интеграции, пришли к выводу, что партнерство ЕАЭС и государств «Большой Евразии» может позволить этим странам стать «драйвером мировой экономики и примером сбалансированного развития».

В перспективе совокупная доля в мировом ВВП этих государств может вырасти до 46% к 2035 году (в 2019 году — 38%).

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Эксперты также предсказали, что по итогам 2022 года экономика стран, входящих в ЕАЭС, сократится на 8,6% из-за западных санкций, введенных против России и Белоруссии.

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Мария Лисицына Мария Лисицына
ЕАЭС Алексей Оверчук Евразия Евразийский союз
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