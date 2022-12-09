Уровень газа в хранилищах ЕС опустился ниже 90% на фоне холодов

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Страны Евросоюза на фоне холодов начали активно выкачивать газ из подземных хранилищ (ПХГ), запасы опустились ниже 90%, следует из данных Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE).

К 8:00 мск 8 декабря общий уровень газа в хранилищах ЕС сократился на 0,47 п.п. за сутки и составил 89,93%. Наиболее активно газ выкачивали Бельгия (-1,49 п.п.), Франция (-0,87 п.п.) и Словакия (-0,78 п.п.).

В ноябре страны ЕС сократили потребление газа, оно стало на 24% ниже среднего уровня за последние пять лет, сообщала газета Financial Times со ссылкой на данные аналитиков ICIS. В Германии и Италии, двух крупнейших странах — потребителях газа в ЕС, в ноябре спрос упал на 23 и 21% соответственно. Во Франции и Испании он упал более чем на одну пятую, в Нидерландах — чуть более чем на треть.

«Промышленность показывает самое сильное сокращение потребления газа, и это полностью результат прозрачного рыночного ценообразования», — считает главный аналитик по рынку газа в Европе ICIS Том Маржец-Мансер. Европейские страны пытаются избавиться от зависимости от российских газа и нефти, отмечает FT.

В январе—октябре 2022 года мировые поставки сжиженного природного газа (СПГ) в 27 стран Евросоюза составили 105 млрд куб. м, что значительно выше объема за весь 2021-й, подсчитала исследовательская компания Kpler. Рост закупок произошел на фоне резкого снижения поставок трубопроводного газа из России из-за требований Москвы платить за газ в рублях, прекращения транзита через Польшу и по морскому трубопроводу «Северный поток» и других перебоев.

ЕС договорился с Катаром о поставках 15 млн т СПГ (20,4 млрд куб. м) в этому году, в следующем году поставки из этой страны могут составить от 12 млн до 15 млн т (16,3–20,4 млрд куб. м). США с марта 2022 года увеличили экспорт сжиженного газа в ЕС почти в три раза. На начало ноября европейским странам удалось заполнить свои хранилища газа примерно на 95%, что необходимо для стабильного прохождения отопительного сезона.