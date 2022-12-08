Глава Бердянска опроверг сообщения о взрывах в городе

Глава Бердянска Сауленко: сообщения о взрывах в городе не соответствуют действительности

Бердянск (Фото: Pierre Crom / Getty Images)

Сообщения о взрывах в Бердянске Запорожской области не соответствуют действительности, заявил мэр Бердянска Александр Сауленко.

«Украинские «диванные должностные лица», сбежавшие в Запорожье и представляющиеся там придуманными должностями несуществующей «украинской военно-гражданской администрации города Бердянска», пытаются ввести в заблуждение пользователей социальных сетей и мессенджеров, распространяя фейковые сообщения о взрывах в районе аэропорта нашего замечательного и тихого города», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале городской администрации.

В четверг признанная Киевом администрация Бердянска сообщила о трех мощных взрывах на аэродроме, за которыми последовало еще 15–20 взрывов меньшей силы, произошел пожар. По данным украинской администрации, на авиабазе хранилась военная техника.

Бердянск находится на юге Запорожской области и с конца февраля контролируется российскими военными. В конце сентября регион вошел в состав России. При этом северная часть Запорожской области вместе с административным центром — городом Запорожье — находятся под контролем Киева. Временной столицей региона в составе России стал Мелитополь.