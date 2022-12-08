Мать Виктора Бута поблагодарила Путина и МИД за возвращение сына

Министерство иностранных дел Российской Федерации (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Мать Виктора Бута в эфире канала «Россия 24» поблагодарила президента России Владимира Путина и МИД за возвращение сына на родину.

«Конечно, благодаря нашему президенту, я думаю, Владимиру Владимировичу Путину, я так благодарна. Низкий материнский поклон Министерству иностранных дел во главе с Лавровым Сергеем Викторовичем, — сказала она. — Их дипломаты, сотрудники <...> дают надежду, что за них родина, что их родина не забыла».

8 декабря в аэропорту Абу-Даби (ОАЭ) Вашингтон и Москва провели обмен заключенными. Отбывавшего срок в американской тюрьме россиянина Виктора Бута обменяли на осужденную на девять лет в России за контрабанду наркотиков баскетболистку Бриттни Грайнер. Обоих помиловали.

Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников сообщил, что Бут летит в Москву.

Россиянина арестовали в 2008 году в Таиланде по запросу США и обвинили в незаконной торговле оружием и поддержке терроризма. Вашингтон считает, что Бут хотел поставить оружие организации «Революционные вооруженные силы Колумбии — Армия народа», которую в Соединенных Штатах признали террористической. В 2010 году Бута экстрадировали в США, в 2012-м суд приговорил его к 25 годам тюрьмы. Вину он не признал.