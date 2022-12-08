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Военная операция на Украине ,  
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Сотрудники Красного Креста посетили на Украине российских военнопленных

Красный Крест сообщил о посещении находящихся в плену на Украине российских военнослужащих
Фото: Сергей Аверин / РИА Новости
Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Сотрудники Международного комитета Красного Креста посетили российских военнопленных на Украине, передает его пресс-служба.

«На прошлой неделе МККК провел двухдневное посещение украинских военнопленных, на этой проходит еще одно. В то же время состоялись посещения российских военнопленных, следующие запланированы на конец месяца», — сообщили в Красном Кресте.

Пресс-служба комитета указала, что в последние несколько недель его сотрудникам удалось посетить военнопленных и передать их семьям информацию о них, а также привезти пленным книги, средства гигиены, одеяла и теплую одежду.

«Я ожидаю, что эти посещения положат начало более регулярному доступу ко всем военнопленным», — заявила глава МККК Мирьяна Сполярич.

В середине ноября российский омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила, что Красный Крест к тому моменту посетил более 100 россиян, находящихся в плену на Украине. «Они сообщают родственникам, а иногда даже передают записки, это можно, и родственники нам сообщают, что Международный Красный Крест посетил нашего, сообщил о его положении, состоянии», — рассказала она. По словам омбудсмена, у Москвы есть связь с МККК и «определенная помощь» от него. 8 декабря омбудсмен сообщила о посещении сотрудниками Красного Креста 200 российских военных, передавало «РИА Новости».

В последние недели Россия и Украина провели несколько обменов военнопленными. В частности, 6 декабря из украинского плена вернулись 60 российских военнослужащих. Столько же Россия передала украинской стороне. Как отмечал СК, освобожденные российские военнослужащие говорили об избиениях в плену.

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Реклама, Рекламодатель ПАО Сбербанк.

Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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