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Общество ,  
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«Папины дочки» вернутся на СТС спустя десять лет

Продолжение сериала «Папины дочки» выйдет на СТС в 2023 году
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Кадр из сериала «Папины дочки» (Фото: Телеканал СТС)

Комедийный сериал «Папины дочки» вернется на канал СТС спустя десять лет после выхода последней серии. Об этом РБК сообщили в СТС.

«За производство новых серий отвечает Start, а режиссерское кресло снова займет Александр Жигалкин», — рассказали в пресс-службе. Создатели пока не говорят, кого из героев зрители увидят в продолжении.

Съемки начнутся в ближайшее время, премьера состоится на СТС в 2023 году.

Первую серию «Папиных дочек» телеканал показал в 2007 году. С тех пор вышло 20 сезонов и 410 серий, последняя из них — в 2013-м. Авторы идеи — Вячеслав Муругов (продюсер решил покинуть СТС в ноябре 2022 года) и бывший гендиректор «СТС Медиа» Александр Роднянский.

В основе сюжета «Папиных дочек» — жизнь психотерапевта Сергея Васнецова (Андрей Леонов), от которого ушла жена Людмила (Нонна Гришаева), и их дочерей: Маши (Мирослава Карпович), Даши (Анастасия Сиваева), Жени (Дарья Мельникова), Галины Сергеевны (Елизавета Арзамасова) и Пуговки (Екатерина Старшова).

Сериал четыре раза получал телевизионную награду ТЭФИ. В пресс-службе канала отметили, что за последние три года на «СТС Медиа» «Папины дочки» собрали 1,2 млрд просмотров. Вселенная сериала включает пять книг и две компьютерные игры, а в 2010 году в Германии вышел первый и единственный сезон адаптации ситкома — «Полный дом дочек» (Ein Haus voller Töchter).

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Реклама, Рекламодатель ПАО Сбербанк.

Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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