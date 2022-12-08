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Общество ,  
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Лукашенко подписал закон об амнистии в Белоруссии

Президент Белоруссии Лукашенко подписал закон об амнистии ко Дню народного единства
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: Xinhua / Global Look Press)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон «Об амнистии в связи с Днем народного единства», сообщила пресс-служба главы республики.

Амнистия распространяется на осужденных за преступления, не представляющие большой общественной опасности или относящиеся к категории менее тяжких, и только на тех, кто возместил причиненный ущерб и кого положительно характеризовали во время отбывания наказания.

Под амнистию среди прочих попадают:

  • несовершеннолетние,
  • беременные женщины;
  • женщины и одинокие мужчины с детьми в возрасте до 18 лет;
  • люди, достигшие пенсионного возраста;
  • инвалиды I и II групп;
  • люди с некоторыми заболеваниями;
  • пострадавшие от катастрофы на Чернобыльской АЭС и других радиационных аварий;
  • ветераны боевых действий.

По предварительным подсчетам, по амнистии освободят от уголовного наказания около 4,5 тыс. осужденных, 1,6 тыс. из них выпустят из мест лишения свободы. Еще около 4 тыс. осужденных срок наказания сократят на год.

«При этом действие закона об амнистии не будет распространяться на лиц, совершивших преступления террористической или экстремистской направленности. Документ содержит также ряд других случаев, при которых амнистия не будет применяться», — говорится в заявлении.

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За экстремизм в Белоруссии осуждены некоторые участники протестов после президентских выборов 2020 года и оппозиционеры: член Координационного совета оппозиции Мария Колесникова (отбывает в колонии 11 лет за заговор с целью захвата власти, призывы к действиям, направленные на причинение ущерба национальной безопасности и создание экстремистского формирования), приговоренная к шести годам колонии за незаконный сбор о частной жизни и разжигании вражды россиянка Софья Сапега, осужденный на 11 лет по делу о покушении на Лукашенко Юрий Зенкович.

Депутат нижней палаты белорусского парламента Марина Ленчевская в ноябре говорила, что осужденные в Белоруссии за преступления, связанные с экстремизмом и терроризмом, под грядущую амнистию не попадут, но могут попросить президента о помиловании.

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Белоруссия Александр Лукашенко амнистия Заключенные День народного единства

Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии

30 августа 1954 года
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Срок
Ваш доход
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Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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