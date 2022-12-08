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Политика ,  
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Рябков заявил, что переговоры с США по СНВ на паузе, а не прекращены

Замглавы МИД Рябков: переговоры России и США по СНВ на паузе, а не прекращены

Переговоры России и США по стратегической стабильности поставлены на паузу, но не прекращены совсем, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в интервью газете «Известия».

«Я думаю, это правильная оценка — они именно поставлены на паузу, они не прекращены. Мы перенесли заседание двусторонней консультативной комиссии в рамках ДСНВ (договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений. — РБК), не отменили его. Когда мы предложим альтернативные даты, я гадать не берусь», — сказал Рябков.

Он объяснил, что переговоры были отложены из-за «опасной вовлеченности США в происходящее на Украине и вокруг нее». Еще одной причиной переноса встречи, по словам замглавы российского МИДа, стало отсутствие согласованной до конца повестки дня. «В конечном счете мы впервые за время существования этого инструмента — двусторонней консультативной комиссии в рамках ДСНВ — подошли к сессии, не согласовав до конца перечень вопросов, по которым мы там будем работать», — добавил Рябков.

Также он рассказал о ходе переговоров по обмену заключенными. «Вопросы обмена рассматриваются по определенному президентами отдельному каналу, и что-то получается, что-то не очень», — заявил Рябков, отказавшись назвать имена фигурантов и их количество. В августе российский МИД подтвердил, что Вашингтон и Москва обсуждают обмен россиянина Виктора Бута и американцев Пола Уилана и Бриттни Грайнер.

Двустороннюю консультативную комиссию по ДСНВ Россия и США планировали провести 29 ноября — 6 декабря в Каире. Российскую делегацию на переговорах должен был возглавить замдиректора департамента МИД по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимир Леонтьев.

Однако 28 ноября в американском посольстве в Москве «Коммерсанту» сообщили, что переговоры были отложены российской стороной. В МИДе заявили, что такое решение было принято «на политическом уровне с учетом той крайне негативной ситуации в российско-американских отношениях, которая была создана Вашингтоном и продолжает неуклонно деградировать».

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Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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