Песков сообщил о частых поездках Путина за рулем

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Повышение качества жизни граждан 20idei.ru
Лента новостей
Курс евро на 6 декабря
EUR ЦБ: 65,52 (+0,53) Инвестиции, 05 дек, 16:02
Курс доллара на 6 декабря
USD ЦБ: 62,18 (+0,41) Инвестиции, 05 дек, 16:02
45 планировок и новые технологии: что такое сити-комплекс «Амарант» РБК и Амарант, 13:31
Продажи новых автомобилей в России в ноябре рухнули на 61,6% Авто, 13:31
Песков описал ситуацию с «Дождем» словами об иллюзиях о свободе Политика, 13:30
Радулов не сыграет в Матче звезд КХЛ из-за травмы Спорт, 13:28
Залог японского долголетия — особая диета. Правда ли это Pro, 13:27
Меган Маркл и принца Гарри раскритиковали из-за лжи в сериале Netflix Life, 13:25
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 13:25
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Путин «тепло поздравил» президента Киргизии с днем рождения Политика, 13:24
ФСБ попросила Лефортовский суд арестовать вице-премьера Украины Верещук Политика, 13:21
Сколько стоит одно колесо для карьерного самосвала РБК и Норникель, 13:19
Трехкратная чемпионка ОИ возглавила Федерацию синхронного плавания России Спорт, 13:11
Эдди Мерфи выдаст кинодочь замуж за Джона Хилла в новом фильме Netflix Life, 13:10
Статус стоит дорого: как организовать торги «красивыми» автономерами Партнерский проект, 13:08
Военная операция на Украине. Главное Политика, 13:06
Вклад «Лучший %»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Оформить онлайн

Реклама, Рекламодатель ПАО Сбербанк.

Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

Политика ,  
0 

Песков сообщил о частых поездках Путина за рулем

Песков заявил, что Путин часто водит машину
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Администрация Президента России)

Президент Владимир Путин водит машину всю жизнь, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, как часто российский лидер садится за руль, передает корреспондент РБК.

«Президент всю жизнь водит машину. Бывает, и [сейчас] садится за руль. Это ни для кого не секрет. Вы знаете, что когда он иногда — когда он не в Кремле, когда он в Огарево или в Сочи — он сам ездит за рулем такого электромобиля небольшого. Это все неоднократно видели. Он часто водит машину», — сказал Песков.

5 декабря президент за рулем Mercedes проехал по Крымскому мосту и лично осмотрел его после восстановления.

Позже Песков объяснил, почему Путин проехал по Крымскому мосту на Mercedes. «Просто на месте была такая машина. Чтобы лишние не гонять, на ней и поехал», — сказал он, отвечая на вопрос, почему была выбрана именно такая машина, а не отечественный президентский Aurus.

Взрыв грузовика на Крымском мосту произошел 8 октября. Погибли четыре человека, были обрушены два пролета автомобильной части моста. По данным ФСБ, организатором были военная разведка Минобороны Украины и ее руководитель Кирилл Буданов. 5 декабря движение по отремонтированной части моста было восстановлено.

Читайте на РБК Pro
Ресторатор Борис Зарьков: «Рынок очищается от «голых королей»
«Недобанк» за $33 млрд: почему регуляторы не доверяют стартапу Revolut
Где зарегистрировать компанию в ОАЭ: выбираем между free zone и mainland
Как справиться с главным признаком старения: 3 эффективных метода
Теги
Персоны
Дмитрий Песков Владимир Путин автомобиль

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
Вклад «Лучший %»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Оформить онлайн

Реклама, Рекламодатель ПАО Сбербанк.

Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

Материалы по теме
Турция сообщила об ограничении Россией прохода судов под Крымским мостом
Политика
Хуснуллин пообещал Путину закончить ремонт Крымского моста в марте
Политика
На автомобильной части Крымского моста установили все пролеты
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter