Песков сообщил о частых поездках Путина за рулем

Владимир Путин (Фото: Администрация Президента России)

Президент Владимир Путин водит машину всю жизнь, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, как часто российский лидер садится за руль, передает корреспондент РБК.

«Президент всю жизнь водит машину. Бывает, и [сейчас] садится за руль. Это ни для кого не секрет. Вы знаете, что когда он иногда — когда он не в Кремле, когда он в Огарево или в Сочи — он сам ездит за рулем такого электромобиля небольшого. Это все неоднократно видели. Он часто водит машину», — сказал Песков.

5 декабря президент за рулем Mercedes проехал по Крымскому мосту и лично осмотрел его после восстановления.

Позже Песков объяснил, почему Путин проехал по Крымскому мосту на Mercedes. «Просто на месте была такая машина. Чтобы лишние не гонять, на ней и поехал», — сказал он, отвечая на вопрос, почему была выбрана именно такая машина, а не отечественный президентский Aurus.

Взрыв грузовика на Крымском мосту произошел 8 октября. Погибли четыре человека, были обрушены два пролета автомобильной части моста. По данным ФСБ, организатором были военная разведка Минобороны Украины и ее руководитель Кирилл Буданов. 5 декабря движение по отремонтированной части моста было восстановлено.