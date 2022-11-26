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Мурашко предупредил об активном распространении свиного гриппа

Глава Минздрава Мурашко: свиной грипп начал активно распространяться
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Свиной грипп (H1N1) стал активно распространяться в этом сезоне, поэтому важность вакцинации против гриппа, коронавируса и пневмококковой инфекции возрастает. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на Армянско-Российском форуме по здравоохранению.

«Сейчас в этом сезоне активно стал распространяться грипп H1N1, плюс риносинцитиальный вирус, аденовирусная инфекция, поэтому профилактическое направление — вакцинация против гриппа, против ковид-инфекции, против пневмококковой инфекции — все это имеет значение», — сказал он.

Министр призвал людей, которые до сих пор не привились от гриппа, сделать это. Кроме того, вакцинироваться необходимо лицам, которые прививались от коронавируса более полугода назад, добавил он.

Свиной грипп — инфекционное заболевание, симптомы которого схожи с симптомами сезонного гриппа. У заболевшего может появиться высокая температура, кашель, боль в горле, насморк или заложенный нос, ломота в теле, головная боль, озноб, чувство усталости и другие симптомы.

У заболевших тяжелой формой прогрессирует вирусная пневмония которая, в отличие от бактериальной пневмонии, не чувствительна к антибиотикам.

Вирус передается человеку при прямом контакте с зараженным животным или загрязненной им окружающей средой.

В середине ноября о росте активности свиного гриппа предупреждал Роспотребнадзор. В ведомстве пояснили, что штаммы, выявленные в этом году, отличаются от обнаруженных в предыдущем, и посоветовали гражданам вакцинироваться. Особому риску подвержены дети и пожилые люди с хроническими заболеваниями, отметили в ведомстве.

Теги
коронавирус свиной грипп Михаил Мурашко
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