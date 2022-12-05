Минобороны показало видео уничтожения украинских РЛС в Херсонской области

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Российские беспилотники уничтожили две украинские радиолокационные станции, стоявшие на боевом дежурстве в Херсонской области. Об этом сообщило Министерство обороны в своем телеграм-канале и опубликовало видео.

«Ударами БПЛА были поражены радиолокационная станция кругового обзора П-18 и радиолокационная станция 36Д6 ВСУ», — уточняется в сообщении ведомства.

Ранее 5 декабря Минобороны заявило о сбитых украинских штурмовике и истребителе МиГ-29 и Су-25. Средствами ПВО были также сбиты два вертолета Ми-8. На территории ДНР российские силы атаковали «пункты временной дислокации иностранных наемников» и ликвидировали радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 американского производства, рассказали в ведомстве.