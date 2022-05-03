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Общество ,  
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Россияне назвали необходимый для счастья размер заработка

Месячный доход, который россияне считают достаточным для счастья, с ноября 2021 года увеличился почти на 5% и на сегодняшний день составляет рекордные 190 тыс. руб.

Чтобы чувствовать себя счастливыми, среднестатистическому жителю России в среднем нужно 190 тыс. руб. ежемесячно, выяснили эксперты сервиса SuperJob (результаты исследования есть у РБК).

Опрос проводился с 1 по 29 апреля. В нем приняли участие 20,5 тыс. экономически активных респондентов из 563 населенных пунктов по всей России.

Показатель 2021 года стал самым высоким за всю историю наблюдений SuperJob начиная с 2015 года: тогда для счастья россиянам было необходимо 175 тыс. руб. Запросы россиян также выросли по сравнению с ноябрем 2021 года — 190 тыс. руб. против 178 тыс. руб.

Дороже всего свое счастье оценивают жители Москвы — им необходимо 230 тыс. руб. в месяц. На втором месте Владивосток с 205 тыс. руб., на третьем — Ростов-на-Дону (200 тыс. руб.).

Самые скромные оценки в Ярославле, Кирове и Астрахани — местным жителям для того, чтобы чувствовать себя счастливыми, необходим ежемесячный доход в 158 тыс., 155 тыс. и 150 тыс. руб. соответственно.

В то же время мужчинам в среднем для счастья нужно денег больше, чем женщинам — 216 тыс. против 166 тыс. руб. Наиболее высокие запросы у россиян в возрасте от 35 до 44 лет — 214 тыс. руб. Скромнее всего молодежь до 24 лет — ей для счастья нужно 146 тыс. руб. в месяц.

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Росстат назвал предварительные данные переписи населения
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Фото:Донат Сорокин / ТАСС

В июне 2021 года Росстат впервые опубликовал данные по медианной зарплате в стране, посчитанной по новой методике. Оказалось, что медианная среднемесячная зарплата в российской экономике за 2020 год составила 32 422 руб., что на 6,4% выше аналогичного показателя 2019 года (30 458 руб.).

В ноябре 2020 года более трети жителей страны заявили, что главным критерием счастья для них является наличие семьи и благополучие в ней. Четверть граждан сообщили, что счастье заключается в личном здоровье и здоровье близких, каждый пятый — в наличии хорошей работы. 81% опрошенных сказали, что чувствуют себя определенно или скорее счастливыми.

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Теги
Илья Фурсеев Илья Фурсеев
счастье деньги соцопрос доходы
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