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Технологии и медиа ,  
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«Билайн» опроверг отключение российских каналов в Казахстане

«Билайн» опроверг отключение российских каналов в Казахстане
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Информация о том, что оператор «Билайн» прекращает вещание российских телеканалов для абонентов в Казахстане, не соответствует действительности, заявили Zakon.kz в компании.

Оператор сообщил, что изменений в телевещании нет.

Ранее телеграм-канал «НЕЗАПАД» написал, что «Билайн» прекратил вещание российских новостных телеканалов на территории Казахстана. В их число вошли «Первый канал», «Россия 1», «Россия 24», НТВ и другие. По данным канала, в «Билайне» подобное решение объяснили «сложной политической ситуацией».

На сайте оператора в перечне телеканалов, входящих в пакет для абонентов из Казахстана, указаны «Первый канал СНГ», «Россия 1», «Россия 24» и НТВ.

РБК направил запрос в пресс-центр «Beeline Казахстан».

«Beeline Казахстан» в конце сентября объявил, что с 5 октября прекратит трансляцию ряда российских телеканалов, в том числе «Россия 24», «Первый канал СНГ», «Дом кино», «Победа», «НТВ МИР» и др. Взамен оператор пообещал автоматически перевести клиентов на «увеличенные ТВ-пакеты» без доплаты.

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В компании объяснили, что пересмотр пакетных предложений и контентного наполнения является привычной практикой для цифровых операторов. Поскольку компания ориентируется на молодежную аудиторию, которой «привычно потребление развлекательного video-on-demand контента (контента по запросу)», решили добавить больше развлекательных программ и исключить новостные телеканалы.

Однако позднее компания отменила это решение, объяснив это обращениями клиентов с просьбой оставить новостные каналы в сетке вещания. «В этой связи «Beeline Казахстан» принял коммерческое решение оставить состав пакетов для текущих пользователей без изменений. А обновленные пакеты с фокусом на развлекательный контент станут доступны для тех, кто оставит заявку на подключение 11 октября и позже», — уточнили в пресс-службе оператора.

Теги
Билайн Казахстан телеканалы новости
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Билеты на официальном сайте Столото
Подробнее

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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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