Посольство в Лондоне потребовало доступ к задержанному россиянину

Вид на посольство России в Лондоне (Фото: Hollie Adams / Getty Images)

Посольство в Лондоне потребовало обеспечить доступ консульских сотрудников к задержанному россиянину и предоставить ему адвоката. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на дипмиссию.

«Посольство России в Лондоне обратилось к британским властям за разъяснением в связи с информацией Национального агентства по борьбе с преступностью о якобы произведенном в Лондоне задержании российского гражданина», — говорится в ноте посольства.

Сотрудники Национального агентства по борьбе с преступностью в Лондоне задержали российского бизнесмена, чье имя не называется, и двух его сообщников по подозрению в совершении ряда преступлений.

«Нам неизвестно, о ком идет речь в данной новости, господин Фридман находится у себя дома, не под арестом. Никакого отношения к данной истории он не имеет», — заявил РБК представитель Альфа-банка в ответ на сообщения о задержании в Лондоне российского бизнесмена.

Помимо него по подозрению в отмывании денег и препятствовании действиям NCA задержан 35-летний мужчина. Его видели выходящим с сумкой, в которой было обнаружено несколько тысяч фунтов наличными. Третьим стал 39-летний бывший бойфренд нынешнего партнера бизнесмена, его задержали в его доме в Пимлико по подозрению в отмывании денег и заговоре с целью мошенничества.