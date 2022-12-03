Посольство в Лондоне потребовало доступ к задержанному россиянину

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Повышение качества жизни граждан 20idei.ru
Лента новостей
Курс евро на 3 декабря
EUR ЦБ: 64,99 (+1,16) Инвестиции, 02 дек, 16:04
Курс доллара на 3 декабря
USD ЦБ: 61,77 (+0,63) Инвестиции, 02 дек, 16:04
Как звучит черная дыра. Видео Технологии и медиа, 20:00
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 19:58
Определился первый участник 1/4 финала. Что происходит на ЧМ в Катаре Спорт, 19:56
Сборная Нидерландов стала первым четвертьфиналистом ЧМ в Катаре Спорт, 19:53
Молдавия перенаправит газ из России в Приднестровье Политика, 19:35
Не диетой единой: как привести в порядок фигуру аппаратной косметологией РБК и Вирсавия, 19:34
Еврокомиссия опубликовала разъяснения по введению потолка цен на нефть Политика, 19:33
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Квартира в старинном районе Москвы: почему это вложение актуально всегда РБК и Амарант, 19:15
$21 трлн: сколько стоит углеродная нейтральность в Китае РБК и Сбер, 19:10
Тутберидзе допустила появление танцевального дуэта в ее группе Спорт, 19:07
Посольство в Лондоне потребовало доступ к задержанному россиянину Политика, 19:03
Как руда превращается в металл. Видео-гайд РБК и Норникель, 18:42
Шойгу встретится с Лукашенко Политика, 18:34
Определились составы команд — участниц чемпионата России по прыжкам Спорт, 18:34
Новогодний Миллиард
Гарантированный
розыгрыш 1 000 000 000 рублей
Главная лотерея страны*
Миллионы реальных победителей
Билеты на официальном сайте Столото
Подробнее

Реклама, АО "ТК "Центр", АО «ТК «Центр», ОГРН 1127746385095. 18+

*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Политика ,  
0 

Посольство в Лондоне потребовало доступ к задержанному россиянину

Вид на посольство России в Лондоне
Вид на посольство России в Лондоне (Фото: Hollie Adams / Getty Images)

Посольство в Лондоне потребовало обеспечить доступ консульских сотрудников к задержанному россиянину и предоставить ему адвоката. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на дипмиссию.

«Посольство России в Лондоне обратилось к британским властям за разъяснением в связи с информацией Национального агентства по борьбе с преступностью о якобы произведенном в Лондоне задержании российского гражданина», — говорится в ноте посольства.

Сотрудники Национального агентства по борьбе с преступностью в Лондоне задержали российского бизнесмена, чье имя не называется, и двух его сообщников по подозрению в совершении ряда преступлений. 

«Нам неизвестно, о ком идет речь в данной новости, господин Фридман находится у себя дома, не под арестом. Никакого отношения к данной истории он не имеет», — заявил РБК представитель Альфа-банка в ответ на сообщения о задержании в Лондоне российского бизнесмена.

Помимо него по подозрению в отмывании денег и препятствовании действиям NCA задержан 35-летний мужчина. Его видели выходящим с сумкой, в которой было обнаружено несколько тысяч фунтов наличными. Третьим стал 39-летний бывший бойфренд нынешнего партнера бизнесмена, его задержали в его доме в Пимлико по подозрению в отмывании денег и заговоре с целью мошенничества.

Теги
задержание Великобритания посольство России Михаил Фридман новости
Новогодний Миллиард
Гарантированный
розыгрыш 1 000 000 000 рублей
Главная лотерея страны*
Миллионы реальных победителей
Билеты на официальном сайте Столото
Подробнее

Реклама, АО "ТК "Центр", АО «ТК «Центр», ОГРН 1127746385095. 18+

*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Материалы по теме
Лондон ввел санкции против Мантурова и Памфиловой
Политика
Великобритания расширила запрет на импорт золота из России
Экономика
Подозреваемого в отмывании денег россиянина экстрадировали в США
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter