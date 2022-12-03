ВКС получили новую партию истребителей Су-35

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Повышение качества жизни граждан 20idei.ru
Лента новостей
Курс евро на 3 декабря
EUR ЦБ: 64,99 (+1,16) Инвестиции, 02 дек, 16:04
Курс доллара на 3 декабря
USD ЦБ: 61,77 (+0,63) Инвестиции, 02 дек, 16:04
Очередные травмы в сборной Бразилии. Что происходит на ЧМ в Катаре Спорт, 15:15
Российские войска поразили два пункта дислокации наемников в ДНР Политика, 15:10
Кавани разбил монитор VAR после матча ЧМ против Ганы. Видео Спорт, 15:10
Reuters узнал, что крупнейший НПЗ Венесуэлы приостановил производство Технологии и медиа, 15:08
Как защитить свои инвестиции и снизить налог на доход РБК и Сбер, 15:06
Гросси назвал отвод вооружений с ЗАЭС частью соглашения по ее защите Политика, 14:57
Минобороны России сообщило о потерях ВСУ на четырех направлениях Политика, 14:54
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Минфин предложил развивать лизинг квартир как альтернативу ипотеке Бизнес, 14:45
Сборная Бразилии лишилась двух футболистов до конца ЧМ из-за травм Спорт, 14:42
В мэрии Киева провели обыски по делу о злоупотреблении властью Политика, 14:34
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 14:28
45 планировок и новые технологии: что такое сити-комплекс «Амарант» РБК и Амарант, 14:21
Туктамышева исключена из списка участников чемпионата России по прыжкам Спорт, 14:16
ВКС получили новую партию истребителей Су-35 Технологии и медиа, 14:14
Новогодний Миллиард
Гарантированный
розыгрыш 1 000 000 000 рублей
Главная лотерея страны*
Миллионы реальных победителей
Билеты на официальном сайте Столото
Подробнее

Реклама, АО "ТК "Центр", АО «ТК «Центр», ОГРН 1127746385095. 18+

*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Военная операция на Украине ,  
0 

ВКС получили новую партию истребителей Су-35

Истребитель Су-35С
Истребитель Су-35С (Фото: пресс-служба ПАО «ОАК»)

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала новую партию многофункциональных истребителей Су-35С Министерству обороны. Об этом сообщается на сайте ОАК.

«Авиационное предприятие ОАК <...> изготовило и передало Минобороны очередную партию новых самолетов Су-35С. Обеспечение потребности Вооруженных сил в технике и соблюдение сроков поставок контролирует координационный совет при правительстве», — говорится в сообщении компании.

ВКС получили новую партию истребителей Су-35
Video

В корпорации уточнили, что «многофункциональные истребители поколения 4++ Су-35С прошли цикл наземных и летных испытаний в различных рабочих режимах и совершили перелет с аэродрома КнААЗ (Комсомольский-на-Амуре авиационный завод) к месту несения службы».

Су-35 был разработан в ОКБ Сухого в 2008 году. Серийный истребитель для российских войск носит название Су-35С. Это один из основных истребителей Военно-воздушных сил России.

6 июля официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщал, что истребитель Су-35 сбил в воздушном бою украинский штурмовик Су-25 и два вертолета Ми-24.

Читайте на РБК Pro
10 фраз, которые говорят о том, что вам не собираются возвращать деньги Эмпатичный приспособленец: 7 навыков для работы в период нестабильности 7 рекомендаций, которые помогут стать классным продакт-менеджером Почему в 2022 году сбываются худшие прогнозы экономистов — The Economist

11 мая Минобороны опубликовало видеозапись боевых вылетов Су-35С. «Экипажи истребителей Су-35С продолжают уничтожать военные цели противника, применяя широкий спектр ракетного и бомбового вооружения», — говорилось в сообщении ведомства.

Теги
ОАК истребитель Су-35С Минобороны
Новогодний Миллиард
Гарантированный
розыгрыш 1 000 000 000 рублей
Главная лотерея страны*
Миллионы реальных победителей
Билеты на официальном сайте Столото
Подробнее

Реклама, АО "ТК "Центр", АО «ТК «Центр», ОГРН 1127746385095. 18+

*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Материалы по теме
В Китае сообщили о вылетевших в сторону Тайваня истребителях Су-35
Политика
Минобороны показало видео боевых вылетов истребителей Су-35С
Политика
Модернизированный истребитель Су-57 совершил первый полет в Жуковском
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter