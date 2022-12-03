ВКС получили новую партию истребителей Су-35

Истребитель Су-35С (Фото: пресс-служба ПАО «ОАК»)

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала новую партию многофункциональных истребителей Су-35С Министерству обороны. Об этом сообщается на сайте ОАК.

«Авиационное предприятие ОАК <...> изготовило и передало Минобороны очередную партию новых самолетов Су-35С. Обеспечение потребности Вооруженных сил в технике и соблюдение сроков поставок контролирует координационный совет при правительстве», — говорится в сообщении компании.

Video

В корпорации уточнили, что «многофункциональные истребители поколения 4++ Су-35С прошли цикл наземных и летных испытаний в различных рабочих режимах и совершили перелет с аэродрома КнААЗ (Комсомольский-на-Амуре авиационный завод) к месту несения службы».

Су-35 был разработан в ОКБ Сухого в 2008 году. Серийный истребитель для российских войск носит название Су-35С. Это один из основных истребителей Военно-воздушных сил России.

6 июля официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщал, что истребитель Су-35 сбил в воздушном бою украинский штурмовик Су-25 и два вертолета Ми-24.

11 мая Минобороны опубликовало видеозапись боевых вылетов Су-35С. «Экипажи истребителей Су-35С продолжают уничтожать военные цели противника, применяя широкий спектр ракетного и бомбового вооружения», — говорилось в сообщении ведомства.