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Минобороны показало кадры боевых вылетов истребителей Су-35С на Украине

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Минобороны России опубликовало видеозаписи боевых вылетов многофункциональных сверхманевренных истребителей Су-35С во время спецоперации на Украине.

«Экипажи истребителей Су-35С продолжают уничтожать военные цели противника, применяя широкий спектр ракетного и бомбового вооружения», — говорится в сообщении министерства.
По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

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Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля, такое решение принял президент Владимир Путин. Свои действия он обосновал стремлением провести демилитаризацию и «денацификацию» сопредельной страны, а также защитить мирных жителей Донбасса от «геноцида». Москва настаивает, что удары наносятся только по объектам военной инфраструктуры.

По последним данным, российские силы с начала спецоперации поразили 2983 танка и других бронированных машин, 164 самолета, 125 вертолетов, 302 зенитных ракетных комплекса и более 2,7 тыс. единиц автомобильной техники.

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Теги
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