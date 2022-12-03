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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Политика ,  
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Посольство отвергло обвинение США к России в нарушении прав верующих

Посольство сочло бездоказательным обвинение США в адрес России о нарушении прав верующих

США обвиняют Россию в причастности к нарушениям религиозных прав граждан, не имея соответствующих доказательств, заявили в посольстве России в Вашингтоне. Заявление дипмиссии опубликовано в ее телеграм-канале.

«[Россию] бездоказательно обвиняют в причастности к «грубым нарушениям» религиозных прав граждан. <...> [Она] складывалась как многонациональное и многоконфессиональное государство. <...> Защита прав верующих — безусловный приоритет», — отметили в посольстве.

Дипмиссия обвинила Соединенные Штаты в «дискредитации традиционных семейных и религиозных ценностей».

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о включении России вместе с другими странами в перечень государств, вызывающих озабоченность по вопросу соблюдения Закона о свободе вероисповедания в мире 1998 года.

Кроме России в список вошли Бирма, КНР, Куба, Эритрея, Иран, Никарагуа, КНДР, Пакистан, Саудовская Аравия, Таджикистан и Туркмения. Страны включили в перечень за «допущение особо серьезных нарушений свободы вероисповедания» или «участие» в этом.

Конкретных причин включения стран в перечень в Госдепартаменте не назвали.

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США составляют такие списки раз в год. В 2021 году Россия также попала в перечень стран, вызывающих особую обеспокоенность за допущение «систематических, продолжающихся и вопиющих нарушений религиозных свобод».  В 2020 году Вашингтон внес Россию в «список наблюдения» по нарушениям религиозных свобод. Поводом, по мнению американской администрации, стало «участие или терпимое отношение к серьезным нарушениям религиозных свобод». В этом году в список попали Алжир, Центральноафриканская Республика (ЦАР), Коморские Острова и Вьетнам.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова называла подобные заявления США непрофессиональными.

Теги
вероисповедание США религия посольство России в США
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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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