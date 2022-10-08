В Германии из-за перерезанного кабеля возникли перебои в движении поездов

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На севере Германии из-за поврежденных кабелей в двух местах почти на три часа останавливали движение поездов, оно возобновилось, но перебои на некоторых участках дороги еще сохраняются, сообщает Tagesschau.

О саботаже заявил министр транспорта ФРГ Фолькер Виссинг, в операторе железных дорог страны Deutsche Bahn подтвердили эту информацию. «Из-за подрыва кабелей, которые необходимы для движения поездов, Deutsche Bahn была вынуждена приостановить движение поездов на севере почти на три часа сегодня утром», — сказали в компании, уточнив, что подрыв кабелей может вызвать помехи в радиосвязи поезда.

Поезда не ходили по всей северной Германии с 8:20 до 11:00. Сначала DB объяснила это перебоями в работе радиосистемы, которая позволяет координировать движение поездов.

Неисправность устранили, однако нарушения в движении поездов остались. На сайте компании сообщается, что в некоторых маршрутах произошли изменения. В частности, на двух рейсах до Гамбурга отменили движение до конечного пункта, а поезд из Карлсруэ до Штральзунда пока не курсирует.