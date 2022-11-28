Лукашенко пообещал обсудить с Путиным проблемы, тормозящие сотрудничество

Александр Лукашенко (Фото: kremlin.ru)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ближайшее время встретится с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом белорусский лидер лично заявил на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. Слова Лукашенко приводятся на его сайте.

«Видим, что все проблемы, которые складываются сегодня в экономике и России, и Беларуси, преодолимы. И мы стараемся их преодолевать. Есть определенное торможение. К сожалению, бюрократические [моменты]. Мы об этом поговорим. Это касается не Приморского края, а в целом нашего сотрудничества с Россией», — сказал президент Белоруссии.

Лукашенко также собирается обсудить с Путиным вопросы импортозамещения, в котором обе страны «значительно могут продвинуться». «Это самое главное для нас сейчас. Уже этот год показал, что мы справимся. Просто немного времени надо, но мы справимся», — подчеркнул он.

В конце октября Лукашенко сообщил, что в ближайшее время планирует встретиться с Путиным. На встрече, по его словам, главы государств подведут итоги этого года и определят задачи на следующий год, а также обсудят двустороннюю интеграцию.

В начале ноября два лидера провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества. А 23 ноября оба посетили сессию Совета коллективной безопасности ОДКБ в Ереване.