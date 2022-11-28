Лукашенко пообещал обсудить с Путиным проблемы, тормозящие сотрудничество

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 ноября
EUR ЦБ: 62,88 (+0,09) Инвестиции, 25 ноя, 16:30
Курс доллара на 26 ноября
USD ЦБ: 60,48 (+0,09) Инвестиции, 25 ноя, 16:30
Доля пустых площадей в ТЦ Москвы может стать самой высокой с 2014 года Недвижимость, 13:38
Салаватский катализаторный завод выпустил три инновационных продукта Пресс-релиз, 13:37
Нейросеть, которая может все: какие есть сложности в обучении алгоритмов Индустрия 4.0, 13:35
ЕС внес обход санкций в список преступлений Политика, 13:34
Массовые протесты против ковидных мер в Китае. Фоторепортаж Общество, 13:32 
Скандал с Месси и вирус в сборной Бразилии. Что происходит на ЧМ в Катаре Спорт, 13:32
Представитель Месси опроверг переговоры с клубом Бекхэма Спорт, 13:30
Самые большие скидки года
Скидки до 55% на подписку РБК Pro. Доступ ко всем материалам
Оформить подписку
Дышите дифрагмой и заземляйтесь. Эти 7 практик помогут побороть стресс Pro, 13:26
Нельзя купить, но можно снять: как устроен современный рынок найма жилья РБК и Дом.РФ, 13:25
В мэрии сообщили об успешном опыте цифровых закупок для строительства Город, 13:20
Вышел трейлер второго сезона сериала «Вампиры средней полосы» Life, 13:17
Песков усомнился в готовности Украины к переговорам на площадке Ватикана Политика, 13:15
Посол сообщил о приглашении для Мадуро посетить Россию до конца года Политика, 13:10
WADA заявило о риске продления отстранения РУСАДА Спорт, 13:05
Политика ,  
0 

Лукашенко пообещал обсудить с Путиным проблемы, тормозящие сотрудничество

Лукашенко заявил, что в ближайшее время встретится с Путиным
Александр&nbsp;Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: kremlin.ru)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ближайшее время встретится с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом белорусский лидер лично заявил на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. Слова Лукашенко приводятся на его сайте.

«Видим, что все проблемы, которые складываются сегодня в экономике и России, и Беларуси, преодолимы. И мы стараемся их преодолевать. Есть определенное торможение. К сожалению, бюрократические [моменты]. Мы об этом поговорим. Это касается не Приморского края, а в целом нашего сотрудничества с Россией», — сказал президент Белоруссии.

Лукашенко также собирается обсудить с Путиным вопросы импортозамещения, в котором обе страны «значительно могут продвинуться». «Это самое главное для нас сейчас. Уже этот год показал, что мы справимся. Просто немного времени надо, но мы справимся», — подчеркнул он.

В конце октября Лукашенко сообщил, что в ближайшее время планирует встретиться с Путиным. На встрече, по его словам, главы государств подведут итоги этого года и определят задачи на следующий год, а также обсудят двустороннюю интеграцию.

В начале ноября два лидера провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества. А 23 ноября оба посетили сессию Совета коллективной безопасности ОДКБ в Ереване.

Читайте на РБК Pro
Иллюзия тревоги: как ум заставляет человека беспокоиться без причины
«Как мало мы работали»: каково было в Twitter до Илона Маска
На рынке труда закончилась «старая нормальность». Подводим итоги-2022
Увидел — плати: почему все крупнейшие стриминговые сервисы поднимают цены
Теги
Персоны
Александр Лукашенко Белоруссия Владимир Путин Импортозамещение

Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии

30 августа 1954 года

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
Материалы по теме
Лукашенко увидел причастность США к расстрелу военных России на Украине
Политика
Кремль допустил встречу Путина и Лукашенко на полях саммита ОДКБ
Политика
Лукашенко заявил о близости третьей мировой войны «как никогда»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter