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Военная операция на Украине ,  
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Путин ответил на просьбу облегчить систему освидетельствования раненых

Путин: в новых регионах сложно ввести систему одного окна из-за секретности
Фото: Александр Кравченко / ТАСС
Фото: Александр Кравченко / ТАСС

Введение системы одного окна в новых регионах осложняется военной секретностью. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с матерями военнослужащих.

Одна из участниц встречи попросила президента внедрить на новых территориях систему одного окна, чтобы было проще освидетельствовать раненых в ходе спецоперации.

Путин в ответ сказал, что в России система одного окна работает эффективно. «Здесь (в новых регионах. — РБК), наверное, это сделать сложнее, потому что это на стыке нескольких ведомств, в том числе военного, военные там всегда что-то закрывают, даже там, где и не нужно ничего закрывать, где и секретов-то нет никаких, про секреты какие-то рассказывают», — пояснил президент.

Социальные службы должны работать эффективно даже в этих условиях, считает глава государства. «Должны работать так, чтобы не создавать никаких проблем, необременительно, особенно для ребят, которые пострадали, ранены», — подчеркнул президент.

Он пообещал, что постепенно система одного окна для оформления различных документов появится и на новых территориях.

ДНР, ЛНР, а также Запорожская и Херсонская области вошли в состав России в конце сентября по итогам референдумов. На Генассамблее ООН резолюцию с осуждением референдумов поддержали 142 страны. В ответ на референдум президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому Киев отказывается вести переговоры Москвой, пока главой государства остается Владимир Путин.

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