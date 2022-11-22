Песков: Путин и Лукашенко смогут пообщаться на полях саммита ОДКБ в Ереване

Кремль допустил встречу Путина и Лукашенко на полях саммита ОДКБ

Владимир Путин и Александр Лукашенко (Фото: kremlin.ru)

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко смогут пообщаться на полях саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Ереване, сообщил ТАСС пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«У них будет возможность переговорить на полях саммита», — ответил он на соответствующий вопрос.

В конце октября президент Белоруссии сообщил, что в ближайшее время планирует встретиться с российским коллегой. На встрече, по словам Лукашенко, главы государств намерены подвести итоги этого года и определить задачи на следующий год.

В начале ноября президенты провели телефонный разговор, в котором обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества и предстоящий саммит ОДКБ.

Очередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ пройдет в Ереване 23 ноября, там будут обсуждаться «актуальные проблемы международной и региональной безопасности». У Путина запланирована встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.