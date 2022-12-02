На Ямале произошел пожар на ангаре с газовыми баллонами

В Ямало-Ненецком автономном округе произошел пожар в ангаре в промзоне города Губкинский. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.

«Информация о пожаре в промзоне г. Губкинский поступила в 06:40 местного времени (04:40 мск). По прибытии было установлено, что горит ангар, внутри находятся баллоны с кислородом и пропаном», — говорится в сообщении.

Площадь пожара составила 1,5 тыс. кв. км. В результате возгорания обрушилась кровля, никто не пострадал.

Накануне в деревне Кузнецово Раменского городского округа случился пожар в цехе по производству пластика. На месте возгорания работали 11 человек и три единицы техники.