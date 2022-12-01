В подмосковном Раменском загорелся цех по производству пластика

В Подмосковье загорелся цех с пластиком

Фото: ГУ МЧС по Московской области

В цехе по производству пластика, расположенном в деревне Кузнецово Раменского городского округа, произошел пожар, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области. Здание находится по адресу ул. Центральная, 167г.

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В управлении уточнили, что горит складское помещение. Сообщение о пожаре поступило в 11:30. В 12:25 возгорание локализовали на площади 480 кв. м. Пожар тушат 11 человек и три единицы техники.

«Предварительно, пострадавших нет. Сейчас идет проливка», — добавил представитель главка.

Накануне в Волгограде тоже загорелся цех с пластиковой продукцией. Пожар тушили несколько часов, погибших и пострадавших нет.