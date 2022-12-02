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Политика ,  
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Российские военные испытали новую противоракету системы ПРО

ВКС России выполнили пуск новой противоракеты системы ПРО

Видео: Министерство обороны Российской Федерации

Воздушно-космические силы России (ВКС) успешно выполнили пуск новой противоракеты системы противоракетной обороны (ПРО) на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Об этом сообщается на сайте Минобороны.

«Боевым расчетом войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС России успешно проведен очередной испытательный пуск новой ракеты российской системы ПРО», — говорится в сообщении.

По словам командира соединения противоракетной обороны ВКС генерал-майор Сергея Грабчука, новая система ПРО «подтвердила заложенные характеристики, а боевые расчеты успешно выполнили задачу, поразив условную цель с заданной точностью».

В апреле прошлого года на полигоне Сары-Шаган Минобороны также испытало новую ракету системы ПРО. Тогдашними испытаниями тоже руководил Грабчук. 

Теги
система ПРО Казахстан Минобороны ВКС России ракетные испытания
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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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