Российские военные испытали новую противоракету системы ПРО

Видео: Министерство обороны Российской Федерации

Воздушно-космические силы России (ВКС) успешно выполнили пуск новой противоракеты системы противоракетной обороны (ПРО) на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Об этом сообщается на сайте Минобороны.

«Боевым расчетом войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС России успешно проведен очередной испытательный пуск новой ракеты российской системы ПРО», — говорится в сообщении.

По словам командира соединения противоракетной обороны ВКС генерал-майор Сергея Грабчука, новая система ПРО «подтвердила заложенные характеристики, а боевые расчеты успешно выполнили задачу, поразив условную цель с заданной точностью».

В апреле прошлого года на полигоне Сары-Шаган Минобороны также испытало новую ракету системы ПРО. Тогдашними испытаниями тоже руководил Грабчук.