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Общество ,  
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Минобороны испытало новую ракету системы ПРО

Военные успешно испытали новую ракету российской системы противоракетной обороны, сообщает газета «Красная звезда».

Испытания прошли на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Командир соединения противоракетной обороны Воздушно-космических сил (ВКС) генерал-майор Сергей Грабчук отметил, что новая ракета оправдала себя после серии испытаний. Боевые расчеты успешно поразили условную цель.

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В декабре 2020 года военные завершили государственные испытания системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН). Радиолокационные станции нового поколения типа «Воронеж» размещены в Ленинградской, Калининградской, Иркутской, Оренбургской областях, в Алтайском, Краснодарском и Красноярском краях. Еще две станции СПРН — в Коми и Мурманской области — планируется построить к 2022 году.

Минобороны испытания система ПРО ракета
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