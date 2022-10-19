Оператор финской АЭС «Олкилуото» сообщил о повреждении третьего реактора

Финская компания-оператор TVO Teollisuuden Voima, обслуживающая АЭС «Олкилуото», сообщила о повреждении в третьем реакторе, в результате чего его ввод в эксплуатацию, вероятно, будет задержан. Об этом говорится на сайте компании.

«Во время работ по техническому обслуживанию и осмотру были обнаружены повреждения внутренних частей питательных насосов, расположенных в машинном зале «Олкилуото-3», — говорится в заявлении.

Повреждение повлияет на запуск реактора и производство электроэнергии. Новый график работы реактора будет составлен в ближайшие дни. Ранее ожидалось, что испытания энергоблока завершатся в декабре, после чего «Олкилуото-3» будет введен в регулярную эксплуатацию.

В компании заверили, что повреждения не представляют опасности.

В предыдущий раз АЭС «Олкилуото» отключали в 2018 году. Тогда повреждение обнаружили в первом реакторе. Предыдущие повреждения также не повлияли на ядерную безопасность объекта.

Станция расположена в городе Эурайоки в области Сатакунта на западе Финляндии. Ее мощность — 1760 МВт, на ней оборудованы два энергоблока. Работа АЭС «Олкилуото» стартовала в 1978 году.