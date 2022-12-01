Байден подарил Макрону зеркало и коллекцию виниловых пластинок

Президент США Джо Байден подарил приехавшему с визитом в Вашингтон президенту Франции Эмманюэлю Макрону виниловые пластинки и зеркало. Об этом сообщает The Washington Post.

Подаренное Макрону зеркало сделано на заказ из дерева, упавшего на территории Белого дома. Подарок представляет собой репродукцию зеркала из коллекции Белого дома, которое висит в Западном крыле. Французский президент также получил в подарок коллекцию виниловых пластинок американских музыкантов и архивную факсимильную копию патента Томаса Эдисона 1877 года на фонограф.

Среди ответных подарков Макрона были винил и компакт-диск с оригинальным саундтреком к фильму Клода Лелуша 1966 года «Мужчина и женщина» (фильм, который семейная пара Байденов пошла смотреть на своем первом свидании, отмечает газета).

Ранее в интервью ABC президент Франции сообщил, что в ближайшие дни поговорит со своим российским коллегой Владимиром Путиным. «Я хотел сначала совершить государственный визит и провести всестороннее обсуждение с президентом Байденом», — уточнил Макрон.