Владимир Путин охарактеризовал свои отношения с Японией словами «идут через борьбу дзюдо»

Путин заявил, что его отношения с Японией «идут через борьбу дзюдо»

Video

В ходе обсуждения сейсмических станций в России на встрече с участниками II Конгресса молодых ученых президент Владимир Путин сравнил их количество с числом станций в Японии. Он указал, что там таких станций порядка 3 тыс., но точное количество ему неизвестно.

«Я уж наверняка не помню, все мои отношения с Японией идут через борьбу дзюдо», — добавил глава государства.

В то же время в России, как отметил президент, таких станций около трехсот, их нужно увеличивать. Этим начинают заниматься после землетрясений, однако после восстановления последствий бедствия «все забывается», отметил глава государства. Путин пообещал отдать поручения компаниям и правительству, чтобы они работали над увеличением количества сейсмических станций и в России.

Путин рассказывал, что занимается дзюдо с детства. Он имеет звание мастера спорта по дзюдо и самбо, является чемпионом Ленинграда по дзюдо 1975 года и обладателем черного пояса по этому единоборству.

Президент также выступал соавтором нескольких учебников по дзюдо. Так, в 1999 году вышла книга под названием «Учимся дзюдо с Владимиром Путиным», она с тех пор неоднократно переиздавалась. В 2008 году по материалам книги был снят учебный фильм, где сам Путин, имеющий звание мастера спорта по дзюдо, демонстрирует боевые приемы.

В 2016 году в рамках подготовки к Олимпиаде вышел еще один учебно-методический комплекс по дзюдо «Искусство дзюдо — от игры к мастерству», в создании которого участвовал президент. 7 млн экземпляров учебника планировалось направить в начальные классы школ.