Путин поручил дополнительно выделить до 400 млрд руб. на газификацию

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 сентября
EUR ЦБ: 60,21 (-0,36) Инвестиции, 16:08
Курс доллара на 1 сентября
USD ЦБ: 60,24 (-0,13) Инвестиции, 16:08
Как создать банк будущего РБК и S+Консалтинг, 20:15
Путин потребовал найти виноватых в срыве срока ремонтов в 84 школах Политика, 20:15
Что означает для россиян ужесточение визового режима с Евросоюзом Политика, 20:12
Власти Молдавии заявили, что не расплатятся с «Газпромом» до 1 октября Политика, 20:06
Минцифры предложило подтверждать возраст в магазине с помощью «Госуслуг» Общество, 19:52
Почему штаф за отсутствие ОСАГО должен быть равен цене полиса Партнерский проект, 19:49
МИД заявил о поиске альтернативы Женеве для диалога с США Политика, 19:47
Вратарь сборной России получил травму в первом за сезон матче Спорт, 19:43
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Отстраненный шахматист Карякин поднялся в рейтинге FIDE Спорт, 19:40
В Брянской области 15 школ перевели на дистанционное обучение Политика, 19:36
Военная операция на Украине. Главное Политика, 19:35
Что изменится в российских законах в сентябре Общество, 19:26
Рассеянный на улице: чем опасны пешеходы и велосипедисты со смартфонами Партнерский проект, 19:26
Дивиденды «Газпрома» отправили акции вверх. Что будет с бумагами и рынком Инвестиции, 19:23
Экономика ,  
0 

Путин поручил дополнительно выделить до 400 млрд руб. на газификацию

«Газпром» GAZP ₽254,9 +24,95% Купить
Фото: Антон Денисов / РИА Новости
Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Для продолжения социальной программы газификации нужно выделить дополнительные субсидии, предположительно 400 млрд руб., заявил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

Он поручил проработать этот вопрос вице-премьеру Александру Новаку, который предложил выделить дополнительные средства на газификацию. Путин согласился с Новаком, который в своем докладе указал, что выплат, чтобы реализовать всю программу, может не хватить из-за стоимости работ по газификации и оборудования.

«Если все заявки нужно будет реализовывать, то это где-то будет 400 млрд. Нужно заранее будет подумать и об этих источниках финансирования», — ответил президент.

Миллер пообещал обеспечить газификацию всей России к 2030 году
Бизнес
Алексей Миллер

Закон о бесплатном подведении газоотвода к границам жилого земельного участка Путин подписал в начале июня прошлого года. Социальная газификация финансируется за счет инвестиционной надбавки газораспределительной организации, а также через механизмы льготных кредитов и займов операторам. В апреле президент поручил расширить программу, чтобы она охватила максимальное количество домовладений.

Газификацией российских регионов занимается ООО «Газпром газификация». Согласно программе на 2021–2025 годы, в 68 субъектах должны быть построены более 24 тыс. км новых газопроводов, что позволит обеспечить газом более 500 тыс. домовладений и квартир. Как сообщал Новак в январе, по итогам 2021 года уровень газификации России составил 72%. Газ есть в 78 регионах из 85; газифицировано 43 млн квартир и домовладений в 48 тыс. населенных пунктов.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер в сентябре прошлого года пообещал, что к концу 2025 года в 35 регионах будет достигнута 100-процентная технически возможная газификация. А к 2030 году, по словам Миллера, такой результат ожидается во всей стране.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Charlie Riedel / AP Имя нам регион: удаленка заменяет в компаниях москвичей провинциалами
Статьи
Pro
Фото: Marcio Jose Sanchez / AP Водителей в России лишают бумажных транспортных накладных. Чем их заменят
Инструкции
Pro
Фото: Matt Cardy / Getty Images Утечка мозгов в ИТ-сфере может обернуться серьезной проблемой для России
Прогнозы
Pro
Как удаленщики судятся с работодателями — советы, как действовать бизнесу
Инструкции
Pro
Можно ли ускорить метаболизм, чтобы похудеть
Статьи
Pro
Фото: Johannes Simon / Getty Images «Меня это бесит»: как правильно злиться на работе — Fast Company
Статьи
Pro
«Я за месяц заработал $110 млн»: как акции сети BBBY стали новым «мемом»
Статьи
Pro
Фото: Dan Kitwood / Getty Images В России от управленцев ждут маскулинности. Как это ограничивает креатив
Инструкции

Теги
газификация субсидии Владимир Путин
Материалы по теме
Путин поручил расширить программу газификации регионов России
Бизнес
Новак пообещал россиянам компенсацию затрат на газификацию
Общество
Миллер пообещал обеспечить газификацию всей России к 2030 году
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter