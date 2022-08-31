Путин поручил дополнительно выделить до 400 млрд руб. на газификацию

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Для продолжения социальной программы газификации нужно выделить дополнительные субсидии, предположительно 400 млрд руб., заявил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

Он поручил проработать этот вопрос вице-премьеру Александру Новаку, который предложил выделить дополнительные средства на газификацию. Путин согласился с Новаком, который в своем докладе указал, что выплат, чтобы реализовать всю программу, может не хватить из-за стоимости работ по газификации и оборудования.

«Если все заявки нужно будет реализовывать, то это где-то будет 400 млрд. Нужно заранее будет подумать и об этих источниках финансирования», — ответил президент.

Закон о бесплатном подведении газоотвода к границам жилого земельного участка Путин подписал в начале июня прошлого года. Социальная газификация финансируется за счет инвестиционной надбавки газораспределительной организации, а также через механизмы льготных кредитов и займов операторам. В апреле президент поручил расширить программу, чтобы она охватила максимальное количество домовладений.

Газификацией российских регионов занимается ООО «Газпром газификация». Согласно программе на 2021–2025 годы, в 68 субъектах должны быть построены более 24 тыс. км новых газопроводов, что позволит обеспечить газом более 500 тыс. домовладений и квартир. Как сообщал Новак в январе, по итогам 2021 года уровень газификации России составил 72%. Газ есть в 78 регионах из 85; газифицировано 43 млн квартир и домовладений в 48 тыс. населенных пунктов.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер в сентябре прошлого года пообещал, что к концу 2025 года в 35 регионах будет достигнута 100-процентная технически возможная газификация. А к 2030 году, по словам Миллера, такой результат ожидается во всей стране.