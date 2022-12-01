Глава Apple заверил Маска, что не собирался удалять Twitter

Генеральный директор Apple Тим Кук заявил бизнесмену и владельцу Twitter Илону Маску, что компания не собиралась удалять соцсеть из App Store. Об этом Маск сообщил в Twitter.

«Помимо прочего, мы разрешили недопонимание о том, что Twitter потенциально может быть удален из App Store. Тим дал ясно понять, что Apple никогда не рассматривала такого варианта», — написал бизнесмен, отметив, что у них с Куком был «хороший разговор» в штаб-квартире Apple.

О том, что Apple пригрозила убрать Twitter из своего магазина приложений AppStore без объяснения причины, Маск сообщил в конце ноября. Он отметил, что Apple также приостановила почти всю рекламу в соцсети и спросил, не выступает ли таким образом корпорация против свободы слова. «Что здесь происходит, Тим Кук?» — написал бизнесмен.

О проблемах Twitter c рекламодателями ранее писала Financial Times, ее источники в отрасли рассказали, что после массовых увольнений сотрудников компании многие крупные рекламодатели столкнулись с проблемами и решили приостановить траты в Twitter. Они не могли запустить новые рекламные кампании и отследить эффективность старых. Один из источников газеты рассказывал, что Маск лично звонил рекламодателям, убеждая их не сокращать инвестиции.