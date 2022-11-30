Роспотребнадзор не увидел риска заражения менингитом через посылки Ozon

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Риска заразиться менингитом для получателей посылок со склада Ozon в Московской области, где были выявлены заболевшие сотрудники, нет, заявил «РИА Новости» научный сотрудник отдела дезинфекции и стерилизации Института дезинфектологии ФБУН «Центр гигиены им. Эрисмана» Роспотребнадзора Алексей Серов.

Специалист пояснил, что возбудитель менингококковой инфекции — нестойкий микроорганизм в окружающей среде и может сохранять жизнеспособность на поверхностях из материалов, из которых изготовлены упаковочные коробки (картон, фанера и другие), не более двух часов при температуре плюс 10 градусов по Цельсию. Передача инфекции от человека к человеку возможна только при близком контакте, отмечает Серов.

В понедельник заражение менингитом выявили у нескольких сотрудников склада Ozon в Истре. Телеграм-канал Mash писал, что заболевшие работники жили в общежитии в Нахабино по четыре-пять человек в комнате.

В пресс-службе компании РБК заявили, что массового заражения среди работников нет, а сам склад обработан и продолжает функционировать. В Ozon тоже заверили, что инфекция не распространяется через товары: «Он (менингит. — РБК) может распространяться через посуду, но только если вы едите с заболевшим из одной тарелки или пьете из одной бутылки».

Сотрудники Роспотребнадзора приняли меры, чтобы предотвратить распространение инфекции. «Усилена дезинфекция, проводятся медосмотр и лабораторное обследование контактных лиц. Для сотрудников организованы вакцинация и профилактическая антибиотикотерапия», — сообщили в ведомстве.