Шойгу предложил применять на Украине перспективные вооружения

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В ходе военной операции на Украине российским войскам нужно применять перспективные системы вооружения. Об этом заявил на заседании коллегии Министерства обороны глава ведомства Сергей Шойгу.

«Необходимо продолжить модернизацию и создание перспективных систем с последующим применением их в ходе специальной военной операции», — сказал он.

Шойгу также рассказал, что российские войска начали тестировать новые способы боевого применения ракетных войск и артиллерии. В частности, разведывательно-ударные огневые комплексы, включающие беспилотные летательные аппараты и перспективные образцы вооружения.

Ранее президент России Владимир Путин призвал для повышения качества российской оборонной продукции учитывать опыт противодействия современному западному оружию, полученный в ходе боевых действий на Украине. Он также поручил нарастить поставки необходимой для армии продукции.