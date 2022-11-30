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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Военная операция на Украине ,  
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Шойгу предложил применять на Украине перспективные вооружения

Глава Минобороны Шойгу предложил применять в ходе спецоперации перспективные вооружения
Фото: Минобороны РФ / ТАСС
Фото: Минобороны РФ / ТАСС

В ходе военной операции на Украине российским войскам нужно применять перспективные системы вооружения. Об этом заявил на заседании коллегии Министерства обороны глава ведомства Сергей Шойгу.

«Необходимо продолжить модернизацию и создание перспективных систем с последующим применением их в ходе специальной военной операции», — сказал он.

Шойгу также рассказал, что российские войска начали тестировать новые способы боевого применения ракетных войск и артиллерии. В частности, разведывательно-ударные огневые комплексы, включающие беспилотные летательные аппараты и перспективные образцы вооружения. 

Ранее президент России Владимир Путин призвал для повышения качества российской оборонной продукции учитывать опыт противодействия современному западному оружию, полученный в ходе боевых действий на Украине. Он также поручил нарастить поставки необходимой для армии продукции.

Теги
Персоны
Сергей Шойгу Минобороны вооружение Военная операция на Украине

Сергей Шойгу

политик, министр обороны России

21 мая 1955 года
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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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