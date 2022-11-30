Уральские таможенники изъяли у авиапассажира золотую цепь за ₽10 млн

Таможенники аэропорта Кольцово в Екатеринбурге обнаружили в багаже вылетавшего в ОАЭ россиянина золотую цепь весом 4 кг, стоимость которой превышает 10 млн руб. Об этом сообщается на сайте Уральского таможенного управления.

Изделие выполнено из не спаянных между собой звеньев, предположительно из золота 999-й пробы, рассказали в ведомстве. Цепь обнаружили во время рентгеновского досмотра багажа. Сам задержанный заявил, что изделие предназначено для личного пользования и он носит цепь на шее.

«Изъятая цепь направлена на экспертизу, по итогам которой будет определен характер изделия и принято процессуальное решение», — сообщили в таможне.

С 1 сентября 2022 года до 28 февраля 2023 года в России действует временный запрет на вывоз из страны заготовок, полуфабрикатов или лома драгметаллов, напомнили в ведомстве.

В середине августа таможенники московского аэропорта Внуково задержали шесть человек, которые попытались перевезти в ОАЭ 225 кг золота — 45 слитков. Возбуждено четыре уголовных дела о контрабанде по ст. 226.1 УК. Правонарушителям грозит до десяти лет лишения свободы.