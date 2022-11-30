Власти Москвы заявили об отсутствии планов вводить единую школьную форму

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Власти Москвы не намерены вводить в школах единую форму для учеников. Об этом сообщил на пресс-конференции заместитель руководителя столичного департамента образования и науки Антон Молев, видео мероприятия опубликовал информационный центр правительства города.

«Единого решения <...> о введении школьной формы мы не планируем. <...> Однако у школ есть право, и очень многие этим воспользовались, но [решение принимается] исключительно после согласования со всем родительским сообществом и проходит через утверждение управляющим советом. В некоторых школах есть либо достаточно жестко сформулированные требования к внешнему виду учеников, либо буквально форма», — сказал Молев, отвечая на вопрос, планируется ли ввести единую форму, чтобы исключить одну из причин для буллинга.

Форма прививает представление о порядке и дисциплине, но «причин для буллинга огромное количество», и разница в доходах родителей — «далеко не ведущая из них», считает замглавы департамента.

Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов 17 ноября сообщил объявил о планах ввести единую школьную форму. Сейчас правила ношения школьной формы устанавливаются на региональном уровне.

Результаты опроса, проведенного сервисом Superjob в ноябре, показали, что введение в школах единой формы поддерживают 6 из 10 россиян. По мнению 42% участников исследования, форма одежды учеников должна быть единой по всей стране, а 18% считают, что каждая школа может сама устанавливать модели и цвета. Доля сторонников единой школьной формы выросла на 12% с 2006 года — тогда инициативу поддержали 30% респондентов.