Шойгу: инфраструктура для новых ракетных комплексов строится в пяти соединениях РВСН

Шойгу сообщил о создании инфраструктуры для новых ракетных комплексов

Сергей Шойгу (Фото: РБК)

В пяти соединениях Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) России строится инфраструктура для новых ракетных комплексов. Об этом заявил на заседании коллегии Министерства обороны глава ведомства Сергей Шойгу.

«По линии Космических войск продолжаются работы по созданию испытательного полигона в Красноярском крае. В Военно-морском флоте переданы в эксплуатацию объекты береговой энергетической инфраструктуры в поселке Гаджиево и объекты основного пункта базирования в Каспийске», — добавил министр.

По его словам, с опережением сроков выполняются все задачи по восстановлению инфраструктуры в новых российских регионах.

В середине ноября РВСН успешно провели летные испытания новейшего ракетного комплекса РС-28 «Сармат». Командующий войсками генерал-полковник Сергей Каракаев сообщил также, что РВСН подтвердили возможности комплекса «Ярс» с помощью пусков с космодрома Плесецк, и отметил, что «активное перевооружение Ракетных войск стратегического назначения на современные ракетные комплексы» продолжается.