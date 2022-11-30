Байден: цены на бензин в США опустились до показателей начала февраля

Байден заявил о снижении цен на бензин в США до февральского уровня

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Цены на бензин в США вернулись к уровню, на котором они находились до начала российской военной операции на Украине — 24 февраля. Об этом президент США Джо Байден написал на своей странице в Twitter.

«Цены на газ упали <...> на $1,50 за галлон (3,79 л) с момента их летнего пика», — написал он. Байден пообещал продолжать работу по снижению цен. Сейчас, по данным Американской автомобильной ассоциации, средняя цена галлона бензина в США составляет $3,52. Летом она доходила до $5.

Цены на бензин в США начали расти еще прошлой осенью. Байден предполагал, что это может происходить из-за незаконных действий нефтяных компаний.

В ответ на специальную военную операцию на Украине США в марте запретили импорт нефти и газа из России. Это спровоцировало дальнейший рост, и с марта цена на бензин не раз обновляла исторический максимум.

Байден связал рекордный рост цен с действиями президента России Владимира Путина. Посольство России в США в свою очередь заявляло, что американские власти хотят заработать политические очки за счет русофобии, возлагая на Москву вину за топливный кризис в своей стране. Настоящей причиной кризиса дипломаты назвали рекордную для США инфляцию, которая уже в марте достигла 8,5%. К ноябрю она замедлилась и в октябре составила 7,7% (при целевом уровне в 2%).

В числе мер по удешевлению бензина американский лидер называл потолок цен на российскую нефть. Его договорились ввести страны G7, а затем лимит вошел и в восьмой пакет санкций Евросоюза против России — потолок должен начать действовать 5 декабря для сырой нефти и 5 февраля 2023 года для нефтепродуктов.

В конце октября Associated Press писало, что Байден призовет нефтяные компании инвестировать в снижение цен на бензин. В противном случае президент предложит конгрессу ввести налог на «непредвиденную прибыль», отмечало агентство.