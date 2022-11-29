Мишустин: Доходы российского бюджета за январь-сентябрь выросли на десять процентов

Доходы российского бюджета за девять месяцев выросли на 10%

Доходы федерального бюджета за три квартала 2022 года выросли на десять процентов. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.

«Доходы бюджета за январь—сентябрь выше ожидаемых. Они выросли на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и приблизились к 20 трлн рублей», — заявил премьер-министр.

Он подчеркнул, что расходы также увеличились — на 5,5%, примерно до 19,5 трлн рублей, что произошло из-за увеличения выплат в рамках социальных обязательств государства перед гражданами.

Мишустин отметил, что объем внешнего госдолга за девять месяцев сократился более чем на четверть, что снижает зависимость от иностранного капитала и обеспечивает сбалансированность бюджетной системы.

22 ноября правительство и депутаты Госдумы приняли во втором чтении федеральный бюджет на 2023–2025 годы. Они предложили перераспределить более 800 млрд руб. в следующем году, а всего на три года пересмотрели расходы на 2 трлн руб. Федеральный бюджет на 2023-2025 год прогнозируется дефицитным. Однако размер этого дефицита должен постепенно сокращаться: в 2023 году дефицит составит 2% ВВП, в 2024 году — 1,4%, в 2025 — 0,7%. Основным источником покрытия дефицита будут госзаимствования.

В октябре 2022 года вновь ускорилось падение ненефтегазовых доходов федерального бюджета, следует из данных Минфина и расчетов РБК. В годовом выражении они сократились на 20,1%, до 1,12 трлн руб. Нефтегазовые доходы казны в октябре, напротив, показали рост — на 15,7% к октябрю 2021 года, до 1,28 трлн руб. В результате доходы от нефти и газа вновь оказались выше ненефтегазовых (последний раз до этого такое соотношение наблюдалось в апреле этого года).