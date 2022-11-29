Российский офис Dell подал иск к бывшей «дочке» французской Atos

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Российский офис американского производителя компьютеров Dell подал иск к компании Atos IT Solutions and Services, являющейся бывшей дочерней компанией французской корпорации Atos, почти на 76,9 млн руб. Это следует из данных картотеки арбитражных дел.

Иск к Atos IT Solutions and Services был подан 28 ноября в Арбитражный суд Москвы из-за экономического спора по гражданским правоотношениям.

Французская Atos объявила о выходе из своих активов в России в начале апреля в связи со специальной военной операцией на Украине. В последние недели перед принятием этого решения корпорация «оценивала и сокращала» свое присутствие в России в соответствии с международными санкциями, говорилось в сообщении. Центр оказания услуг, которые Atos оказывала из России зарубежным клиентам, корпорация перенесла в Индию и Турцию. Затем топ-менеджеры российского офиса Atos выкупили локальный бизнес «Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез» у французов, передавал CNews.

У Atos 112 тыс. сотрудников по всему миру, ее годовой доход составляет €11 млрд. Глобальный офис Atos занимается процессами системной интеграции, решениями в сфере безопасности, а также облачными вычислениями и является одним из сильнейших в Европе в этой области.

Dell — производитель электроники и крупнейший поставщик серверов в Россию — также в конце августа ушел из страны. До этого 26 февраля Dell приостановила продажи в России и на Украине. Из-за этого в апреле системный агрегатор «Талмер» подал в суд на российскую структуру Dell, обвинив ее в невыполнении обязательств: компания оплатила техподдержку облачных сервисов американской VMware, но не получила услугу. Суд в мае согласился с доводами «Талмера» и арестовал счета ООО «Делл» на 778,5 млн руб. — это сумма, которую российская компания запрашивала в качестве возмещения долга.