Россияне назвали препятствия для открытия бизнеса

Фото: Андрей Любимов / РБК

Основной помехой для открытия собственного бизнеса россияне назвали нехватку стартового капитала, сообщает «Работа.ру» на основе опроса, в котором приняли участие более 5000 пользователей сервиса из всех регионов. Результаты исследования есть у РБК.

Еще 39% респондентов считают главной проблемой, которая помешает созданию бизнеса, нехватку знаний и опыта. 30% опасаются, что у них ничего не выйдет из-за отсутствия полезных связей.

Каждый десятый опрошенный (10%) сообщил о планах открыть свое дело в 2023 году. Большинство респондентов (65%) отметили, что точно не планируют этим заниматься. Еще 25% не определились.

Большая часть опрошенных планируют открыть свое дело в Москве или Московской области. Более половины (51%) отметили готовность к переезду в другие города ради открытия или масштабирования бизнеса.

В 2021 году, согласно аналогичному исследованию сервиса, более 60% россиян хотели бы открыть собственное дело. Самой популярной тогда оказалась сфера дизайна и творчества, а реже остальных рассматривали медицину и образование.

Ранее, в СПАРК (группа «Интерфакс») провели исследование на основе статистики ФНС, которое показало, что санкционное давление на Россию и ухудшение экономической ситуации не привели к заморозке создания новых бизнесов. Среднее ежемесячное количество субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), регистрируемых в марте—сентябре 2022 года, оказалось выше «досанкционных» показателей — на 20% больше, чем в январе—феврале, и на 39% больше, чем средний показатель за весь 2021 год.