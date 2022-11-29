РБК проведет первый форум о поддержке бизнеса в условиях новой экономики

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В четверг, 1 декабря, в новом Центре событий РБК в Москве впервые состоится форум «Новая экономика». Это масштабное событие для российского бизнеса, который переживает серьезные изменения. В ходе общения участники форума обсудят ключевые для развития предприятий вопросы, пути преодоления проблем, а также поделятся опытом в разных сферах деятельности, в том числе и в поиске новых источников инвестиций.

Среди ключевых тем мероприятия:

структурная трансформация экономики;

инвестиционные проекты в сфере импортозамещения;

цифровая трансформация: российское ПО взамен зарубежного;

кадровый вопрос: привлечь или воспитать;

технологический разрыв vs технологический прорыв.

К участию в форуме приглашены руководители комитетов профильных министерств, представители госорганов, а также топ-менеджеры ведущих российских компаний — «Сбера», «Группы Т-1», FESCO, «Атом-ТОР».

Мероприятие пройдет 1 декабря в большом и малом залах Центра событий РБК на Космодамианской набережной, 52/7, начало запланировано на 10:00. Регистрация участников и программа мероприятия — на сайте форума.