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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Новая экономика ,  
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РБК проведет первый форум о поддержке бизнеса в условиях новой экономики

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В четверг, 1 декабря, в новом Центре событий РБК в Москве впервые состоится форум «Новая экономика». Это масштабное событие для российского бизнеса, который переживает серьезные изменения. В ходе общения участники форума обсудят ключевые для развития предприятий вопросы, пути преодоления проблем, а также поделятся опытом в разных сферах деятельности, в том числе и в поиске новых источников инвестиций.

Среди ключевых тем мероприятия:

  • структурная трансформация экономики;
  • инвестиционные проекты в сфере импортозамещения;
  • цифровая трансформация: российское ПО взамен зарубежного;
  • кадровый вопрос: привлечь или воспитать;
  • технологический разрыв vs технологический прорыв.

К участию в форуме приглашены руководители комитетов профильных министерств, представители госорганов, а также топ-менеджеры ведущих российских компаний — «Сбера», «Группы Т-1», FESCO, «Атом-ТОР».

Мероприятие пройдет 1 декабря в большом и малом залах Центра событий РБК на Космодамианской набережной, 52/7, начало запланировано на 10:00. Регистрация участников и программа мероприятия — на сайте форума.

Теги
форум РБК МСП Бизнес Импортозамещение
Новогодний Миллиард
Гарантированный
розыгрыш 1 000 000 000 рублей
Главная лотерея страны*
Миллионы реальных победителей
Билеты на официальном сайте Столото
Подробнее

Реклама, АО "ТК "Центр", АО «ТК «Центр», ОГРН 1127746385095. 18+

*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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