Путин назвал суды Олимпом правовой системы

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Суды являются Олимпом правовой системы, и судьи должны соответствовать этому высокому олимпийскому статусу, заявил президент России Владимир Путин, выступая на десятом Всероссийском съезде судей, текст речи опубликован на сайте Кремля.

«От вас и от ваших коллег зависит то, как применяется закон и в конечном итоге как это отражается на всех сферах жизни государства и каждого конкретного человека в отдельности. И я вас очень прошу соответствовать этому олимпийскому высокому статусу, как те, кто там еще по известным древним традициям проживают, имею в виду олимпийских богов», — обратился президент к участникам мероприятия.

Путин также отметил, что от работы судей зависит качество правосудия и авторитет судебной власти в стране, поэтому правосудие должны вершить беспристрастные, честные и неподкупные люди.

На этом же мероприятии президент назвал незыблемыми права и свободы человека в России. Он напомнил судьям, что даже вызовы и угрозы, с которыми сталкивается страна, не могут служить оправданием для поверхностного или обвинительного подхода при проведении судебных разбирательств, следственных и других процессуальных действий. Путин поставил перед судьями задачу повышения эффективности и доступности правосудия.