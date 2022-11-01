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Верховный суд разрешил компенсировать моральный вред за обыски

Право на компенсацию имеют не только те люди, у которых проводили обыск, но и проживающие с ними, разъяснил ВС. А для взыскания компенсации не нужно ждать прекращения дела или оправдания
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Люди, в отношении которых проводился незаконный обыск в жилище, а также проживающие с ними имеют право на компенсацию морального вреда, гласит проект постановления пленума Верховного суда, передает «РИА Новости».

«Право на компенсацию морального вреда в связи с проведением в жилище обыска, выемки, признанных судом незаконными, возникает как у лиц, в отношении которых судебным решением было санкционировано их проведение, так и у иных лиц, проживающих в жилом помещении, где производятся обыск, выемка», — указано в документе.

Судьи пришли к выводу, что компенсация морального вреда положена за незаконные осуждение, меру пресечения, привлечение к уголовной и административной ответственности. Оправдательного приговора при этом ждать необязательно, достаточно переквалификации на менее тяжкое обвинение или отмены меры пресечения, написано в проекте.

Доказательствами моральных страданий могут быть ухудшение самочувствия, «эмоциональные страдания в результате нарушений со стороны государственных органов и должностных лиц прав и свобод человека и гражданина», чувство унижения достоинства и т.д.

Как отмечает РАПСИ, в проекте говорится, что размер компенсации морального вреда не может зависеть от размера материального вреда и других имущественных требований, иск по которым удовлетворен. Это связано с тем, что тяжесть причиненных человеку физических и нравственных страданий суд оценивает с учетом заслуживающих внимания фактических обстоятельств дела. Постановление о практике применения судами норм о компенсации морального вреда отправлено на доработку.

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Юлия Выродова Юлия Выродова
обыски Верховный суд моральный вред
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