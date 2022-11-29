Кадыров объявил 2023-й Годом чеченского языка

Рамзан Кадыров (в центре) (Фото: Елена Афонина / ТАСС)

В Чечне 2023 год будет Годом чеченского языка, указ главы республики Рамзана Кадырова об этом опубликован на его сайте.

«В целях сохранения, развития и популяризации чеченского языка, культуры и традиций чеченского народа, постановляю: объявить 2023 год в Чеченской Республике Годом чеченского языка», — говорится в указе главы Чечни.

Указ предполагает создание организационного комитета по проведению в Чеченской Республике Года чеченского языка. Этот комитет должен будет за месяц разработать план по подготовке и организации связанных с языком мероприятий на следующий год.

18 ноября Кадыров провел совещание по вопросам сохранения и развития родного языка. Глава республики заявил: «Исчезнет язык — исчезнет и нация. <...> Нужно с раннего возраста, когда еще дети ходят в детский сад, начинать работу по обучению их родному языку. Такая же работа должна проходить в школах и даже вузах». По его мнению, на чеченском языке нужно ставить кукольные спектакли и снимать мультфильмы.

В 2007 году Кадыров учредил 25 апреля Днем чеченского языка. Праздник направлен на сохранение родного языка, на его совершенствование и популяризацию.