Банки впервые за четыре года сократили продажи «свежих» долгов россиян

Доля проданных коллекторам долгов, по которым нет платежей менее двух лет, упала ниже 50%. Снижение показателя произошло впервые с 2018 года

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В январе—октябре 2022 года российские банки изменили подход к продаже проблемных долгов клиентов-физлиц: кредиторы стали предлагать коллекторам гораздо меньше «свежей» просрочки сроком до двух лет, следует из расчетов коллекторской компании «Первое клиентское бюро» (ПКБ), с которыми ознакомился РБК. По оценкам ПКБ, доля проданных проблемных долгов, по которым не осуществляются платежи менее двух лет, достигла 45,3% против 56,3% в 2021 году.

Снижение продаж «свежих» долгов наблюдается впервые с 2018 года, до этого банки, наоборот, активнее избавлялись от таких проблемных портфелей. Речь идет о рынке цессии, когда коллекторы выкупают долговые обязательства полностью, а не выступают агентами банков по взысканию долгов за вознаграждение.

За десять месяцев 2022 года доля долгов на продажу со сроком просрочки менее одного года упала с 20,9 до 14,5%, а в сегменте просрочки сроком от одного до двух лет — с 35,4 до 30,8%. Предложение более «старых» долгов, наоборот, увеличилось: в основном это затронуло проблемные кредиты, по которым не поступают платежи 2–3 года и 3–5 лет, — доля таких портфелей в общем объеме сделок цессии выросла на 4,7 п.п. в каждом из сегментов, до 23,2 и 16,3% соответственно.

Сколько долгов россиян досталось коллекторам Как следует из расчетов ПКБ, несмотря на кризис, объем закрытых сделок на рынке цессии в январе—октябре увеличился на 29%. Продажи банков коллекторам достигли 184,8 млрд руб. против 143,8 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. Кредитные организации передали коллекторам права по взысканию по 1,28 млн случаев, что примерно на треть превышает показатели 2021 года (958,2 тыс.). При этом покупатели зафиксировали снижение цен на рынке цессии — в среднем портфели проблемных кредитов продавались за 8,3% от номинального объема, что на 1,7 п.п. уступает прошлогодним уровням. Стоимость проблемных долгов в основном снижалась после начала военной операции России на Украине (минус 3,6 п.п. по сравнению с замерами на конец февраля).

Что будет с продажей «свежих» долгов дальше

«Пока доля «молодой» просрочки снизилась незначительно, и это временный фактор. В 2021 году отдельные игроки среди покупателей делали ставку именно на приобретение таких проблемных кредитов, делали специальные предложения банкам, а в этом году этой активности не было. Глобальный тренд на рост продаж долгов на ранней стадии сохраняется, доля этих долгов в структуре продаж в 2023 году вернется к 50% и, вероятно, превысит этот порог», — сказал РБК управляющий директор ПКБ Павел Михмель.

При позитивном сценарии в следующем году доля «молодых» долгов до двух лет вырастет до 50%, наибольший прирост будет в сегменте долгов со сроком один-два года, считает и президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев.

«Банков, готовых продавать долги как можно раньше, становится больше, мы видим это, в следующем году этот фактор может усилиться. Это в том числе может быть связано с тем, что в 2023 году для банков отменятся регуляторные послабления по кредитам и они будут вынуждены чистить портфели от проблемных долгов», — добавляет Михмель. Он прогнозирует объем закрытых сделок цессии на уровне 215–220 млрд руб. примерно по цене 8%.

По прогнозу коллекторского агентства ЭОС, озвученному на конференции НАПКА, стагнация выдач кредитов в России в этом году обернется сжатием объема предложения долгов коллекторам в 2024 году (из-за временного лага до появления просрочки). Но отчасти это будет компенсировано удвоением темпов роста доли просрочки в портфелях банков в следующем году.