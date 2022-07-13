Китай обвинил эсминец ВМС США во вторжении в территориальные воды страны

Эсминец USS Benford (Фото: Sarah Myers / U.S. Navy / Reuters)

Американский ракетный эсминец Benford незаконно вошел в территориальные воды Китая возле архипелага Сиша (Парасельские острова), заявил официальный представитель Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Тянь Цзюньли, сообщает китайское Минобороны.

«13 июля ракетный эсминец USS Benford незаконно вошел в территориальные воды Китая у Сиша, не получив разрешения китайского правительства», — сказано в сообщении.

По словам Тянь Цзюньли, морские и воздушные силы НОАК сопровождали корабль и отслеживали его перемещение, а также предупредили его экипаж, что эсминец должен покинуть этот район. Минобороны Китая обвинило американских военных в «серьезном нарушении суверенитета и безопасности Китая» нанесении «серьезного ущерба миру и стабильности в регионе Южно-Китайского моря» и нарушении «принципов международного права и норм международных отношений».

Представитель ведомства добавил, что дислоцированные в окрестностях островов китайские войска всегда находятся в состоянии повышенной боевой готовности и «решительно защищают национальный суверенитет и безопасность, мир и стабильность в Южно-Китайском море».

Принадлежность Парасельских островов, которые расположены к юго-востоку от основной территории материкового Китая, оспаривают КНР и Вьетнам. Кроме них частичные или полные претензии на эти территории предъявляют Бруней, Малайзия, Тайвань и Филиппины. США де-факто поддерживают Тайвань, хотя официально не признают его независимость. Американские эсминцы регулярно патрулируют акваторию около островов, а Китай выражает свое недовольство по этому поводу.