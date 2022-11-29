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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Общество ,  
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Более 50 человек пострадали из-за гололеда в Приморье

Минздрав Приморья сообщил о жалобах 53 человек в больницы региона в связи с гололедом
Фото: Michael Reynolds / EPA / ТАСС
Фото: Michael Reynolds / EPA / ТАСС

За последние сутки в Приморском крае 53 человека обратились с жалобами в больницы региона из-за травм, полученных в связи с гололедом, сообщили РБК в пресс-службе регионального минздрава.

«Это обычная ситуация для зимы. Не катастрофа. За сутки 50 человек с жалобами, все на амбулаторное лечение отправлены, еще трое госпитализированы для проведения более широкой диагностики», — говорится в сообщении.

По данным Gismeteo, температура во Владивостоке в ночь на 29 ноября составляла примерно минус 5 градусов, днем — минус 2 градуса. В ночь на 30 ноября ожидается минус 8 градусов, а днем в этот же день минус 10 градусов. Региональное управление МЧС предупреждало об осадках в виде снега и дождя и гололедице.

8 ноября из-за гололеда на въезде во Владивосток произошло шесть ДТП, столкнулись 38 машин. Пострадали два человека, причиной стало несоблюдение водителями автомобилей безопасной дистанции, отметили в МВД.

Теги
новости Приморский край Минздрав гололед
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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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