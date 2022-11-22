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На Камчатке из-за гололеда столкнулись более 15 машин

На федеральной трассе на Камчатке столкнулись более 15 машин

Более 15 автомобилей столкнулись на федеральной трассе А-401 Морской порт — Аэропорт в пригороде Петропавловска-Камчатского, дорога перекрыта, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

«По предварительной информации, причиной массового ДТП стало обледенение трассы, на которой занесло один из автомобилей. В результате аварии столкнулись не менее 15-17 машин», — говорится в сообщении. Данных о пострадавших нет.

Накануне в управлении МЧС по Камчатскому краю предупреждали о приближении охотоморского циклона, в Усть-Большерецком, Соболевском, Елизовском (город Елизово расположен рядом с Петропавловск-Камчатском), Быстринском муниципальных районах ожидаются местами сильные осадки, в прибрежных районах — усиление ветра до 15-20 м/с.

8 ноября еще одно массовое ДТП из-за гололеда произошло в районе поселка Угловое, на въезде во Владивосток, столкнулись 38 машин. «На автомобильном мосту в районе Подгороденки зарегистрировано порядка шести автоаварий с участием нескольких автомашин», — уточнили в МВД. В результате аварий пострадали два человека, один из них — несовершеннолетний. Причиной аварий стало несоблюдение водителями автомобилей безопасной дистанции, отметили в ведомстве.

Теги
Камчатка Камчатский край Петропавловск-Камчатский ДТП авария гололед
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