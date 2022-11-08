Несколько ДТП с участием почти 40 машин произошло на въезде во Владивосток из-за гололеда

Почти 40 машин столкнулись на въезде во Владивосток из-за гололеда

На участке дороги в районе поселка Угловое, на въезде во Владивосток, столкнулись 38 машин, движение на месте аварии временно ограничено, сообщает пресс-служба управления МВД по Приморскому краю.

ДТП произошло в районе 3-го км автодороги «Подъезд к городу Владивостоку» автодороги «Хабаровск-Владивосток».

«На автомобильном мосту в районе Подгороденки зарегистрировано порядка шести автоаварий с участием нескольких автомашин. Установлено, что в результате ДТП произошло столкновение 38 транспортных средств», — говорится в сообщении.

По данным МВД, в результате аварий пострадали два человека, один из них — несовершеннолетний. Причиной аварий стало несоблюдение водителями автомобилей безопасной дистанции, отметили в ведомстве.

Ранее синоптики предупреждали о гололедице в некоторых районах Приморского края, в регионе дневная температура прогреется до плюс 11 градусов, во Владивостоке — 7-9 градусов тепла днем.

Еще одно массовое ДТП произошло на западе Москвы 30 октября. По данным столичного дептранса, авария произошла на Рябиновой улице в районе дома 38. ТАСС со ссылкой на экстренные службы писал, что произошло несколько мелких аварий с участием 54 легковых автомобилей, мотоцикла и автобуса. По информации агентства, пострадали пять человек, один из них ребенок, двое госпитализированы. Перед этим в столице прошел первый снег, синоптики предупреждали о гололедице до вечера 1 ноября.